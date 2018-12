Pacco del governo a Milano tagliati 65 milioni di euro

I NUMERI/ Il "Pacco" dell'Istat per il Governo sul Decreto dignità : Dall'Istat sono arrivati i dati sul mercato del lavoro relativi al terzo trimestre dell'anno. NUMERI interessanti per chi sta al Governo

Black Friday - Greenpeace porta un Pacco regalo di rifiuti in centro a Milano : “Simbolo della cultura usa e getta” : Un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta: con questa installazione, comparsa questa mattina in centro a Milano, Greenpeace protesta contro il Black Friday. Sul fiocco che chiude il pacco, posizionato in corso Vittorio Emanuele, una delle vie dello shopping milanese, c’è scritto ‘il regalo che il pianeta non vuole’, mentre alcuni volontari reggono cartelli che dicono ‘Il pianeta non è ...

Loredana Lecciso a “Porta a Porta”. Lo sPacco del vestito è esagerato : gambe in vista : Loredana Lecciso, 46 anni ed Elisa Isoardi, 35, sono tra gli ospiti del salotto televisivo di Bruno Vespa su Rai 1. Porta a Porta, con loro, si fa sexy. L’ex compagna di Albano Carrisi ha messo in mostra le sua bellissime gambe. Complice un vestitino striminzito, su Rai Uno si è rischiata la censura quando Lory si è seduta e ha accavallato le gambe. Che dire, a 46 anni la Lecciso non ha certo nulla da invidiare alle sue colleghe molto più ...

La truffa del Pacco in Campania - proprio come nel film di Nanni Loy : Il video è diventato virale in pochi minuti. In una strada del napoletano, due truffatori riescono a convincere due turisti a comprare qualcosa. La 'merce' viene riposta in una busta, chiusa e ...

Da Anastasi e Rossi a Baggio : Higuain l'ultimo Pacco della Juve alle milanesi? : La storia, però, riguarda soprattutto i giocatori, tra i quali c'è anche un campione del mondo come Paolo Rossi , lasciato partire dalla Juventus per andare al Milan , quando le sue ginocchia erano ...