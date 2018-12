Norman Reedus e Diane Kruger festeggiano un Natale speciale con una foto della loro

optimaitalia

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)ha passato un, molto diverso da quello dello scorso anno e non tanto per viapresenza di, ormai punto fermo nella sua vita, ma per l'arrivobambina, frutto di questo amore nato in sordina e cresciuto lontano dai riflettori.I due sono molto paparazzati e spesso sono state divulgate delleche li mostrano a spasso insieme con ilpasseggino ma questo, per la prima volta, la star di The Walking Dead, si è sbilanciato sui social pubblicando una tenerache riprende la manosua piccola nella sua al grido di: "A lot to be thankful for this year. this one especially . Love uMingus @helenachristensen Happy family".ha tanto da ringraziare e ci tiene a farlo non solo per l'arrivosua bambina, di cui non ha rivelato ancora il nome, ma anche per l'amore che prova con la sua ...