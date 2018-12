Nina Soldano | le sue parole | ' La produzione si ferma per qualche giorno'

Blastingnews

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Nel periodo natalizio la longeva soap opera 'Un Posto Al Sole' ha continuato a essere trasmessa su Rai Tre, senza alcun tipo di interruzione per la felicità dei milioni di telespettatori italiani. La, invece, si è presa una pausa per quanto riguarda le riprese durante il periodo festivo: questa decisione è stata anche necessaria per permettere agli attori di prendersi dei giorni di riposo dopo i ritmi quotidiani del ciak.è stata protagonista recentemente di un'intervista al settimanale 'Nuovo' in cui ha parlato dello stop alle riprese in modo da potersi godere il Natale. Queste sono ledell'attrice che conno la sua felicità: "Lasiper, il tempo per farmi una mini vacanza a New York". Come da consuetudine la soap opera è sempre stata trasmessa anche nei periodi festivi, tra inverno ed estate; inoltre ha posto l'accento ...