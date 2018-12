Nick Kyrgios passa il Natale al pronto soccorso per il morso di un ragno

Rafael Nadal e Nick Kyrgios pronti a sfidarsi al FAST4 : Aggiungiamo al mix Rafa, Nick , Grigor e Milos - quattro dei nomi più importanti nell'attuale mondo del tennis -, e non posso che concludere che ci attende un'incredibile notte di azione e ...

Nick Kyrgios va dallo psicologo : 'Ho dei problemi - adesso posso parlarne. Il basket è meditazione' : Proprio la pallacanestro è diventata un mezzo per ritrovare tranquillità anche nel suo sport e in vista di un 2019 che si preannuncia decisivo ai fini della sua carriera: "Fra un paio di giorni ho ...

Tennis - Nick Kyrgios si affida agli psicologi per “sistemare” il suo approccio alle gare : Nick Kyrgios ammette di avere qualche “rotella fuori posto”, affidandosi agli psicologi per incanalare le sue forze mentali sul Tennis Nick Kyrgios ha deciso di affidarsi ad uno psicologo. Il Tennista, al termine di un’annata condizionata da diverse ‘follie’ e problemi fisici, ha scelto di dare una netta sterzata al suo approccio caratteriale agli incontri, come ha rivelato lui stesso: “E’ chiaro che ci sono ...