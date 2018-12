NBA | Utah Jazz-Portland Trail Blazers 117-96 | tutto facile per Gobert&co | Portland

NBA - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

NBA - gli Spurs volano con Belinelli. Utah batte Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

NBA - risultati della notte : Golden State cade con Utah - Phoenix sorprende Boston : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 Di ritorno dalla trasferta di cinque partite a Ovest, coach Steve Kerr aveva dichiarato che gli Warriors erano pronti a "fare filotto", inanellando una serie di ...

NBA : gli Spurs di Belinelli mandano ko anche Utah : Quattro le partite nella notte di Nba . Cominciamo dagli Spurs , che sono tornati alla vittoria, grazie al 110-97 rifilato ai Jazz : Belinelli è sceso in campo per 23' e ha realizzato 10 punti. I ...

NBA - risultati della notte : San Antonio e Belinelli si prendono la rivincita su Utah - Charlotte supera New York : San Antonio Spurs-Utah Jazz 110-97 Solamente cinque giorni fa i San Antonio venivano massacrati per 139-105 dagli Utah Jazz a Salt Lake City, la terza partita persa con più di trenta punti di scarto. ...

NBA : Utah Jazz - Rudy Gobert espulso dopo meno di 3 minuti. VIDEO : "La prima multa evidentemente non gli è bastata", avranno pensato gli arbitri dopo aver spedito Rudy Gobert sotto la doccia con larghissimo anticipo. Il centro francese degli Utah Jazz infatti tornava ...

NBA - i risultati della notte : Houston crolla contro Utah - successi per Boston e Portland : Utah Jazz-Houston Rockets 118-91 A Houston i problemi sono molto più seri del previsto. Non è bastato allontanare Carmelo Anthony per ridare linfa a una squadra che resta fortemente disfunzionale e il ...

Basket - NBA : Belinelli rientro amaro - San Antonio ko contro Utah : Cinque le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. Dopo aver saltato la gara contro Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet ma i suoi San ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

NBA - Utah-San Antonio 139-105 : i Jazz spazzano via gli Spurs - 5 punti per Belinelli : Utah Jazz-San Antonio Spurs 139-105 La vittoria contro i Portland Trail Blazers non ha sanato i problemi dei San Antonio Spurs, che per la terza volta nelle ultime quattro gare hanno subito una sonora ...

Mercato NBA : Kyle Korver saluta Cleveland e ritorna agli Utah Jazz : Prima di tutto, la notizia: i Cleveland Cavaliers nelle scorse ore hanno scambiato Kyle Korver con i Jazz in cambio di Alec Burks e due seconde scelte. Un modo per Utah per provare a dare una svolta ...

NBA risultati : LeBron e Lakers ok con Utah : LeBron James dà la scossa ai Lakers, risvegliandoli da un torpore lungo 3 quarti e portandoli alla fuga nell'ultimo periodo che vale il successo casalingo sui Jazz. James chiude flirtando con la ...