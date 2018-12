NBA – Steph Curry scuote gli Warriors | “se giochiamo così non vinceremo il titolo”

NBA - il consiglio da dare a Steph Curry : tirare - almeno - 15 volte a partita da tre punti : In un mondo che in economia si definirebbe a rendimenti di scala decrescenti , ossia, più tiro, più aumenta la stanchezza e meno riesco a trovare il fondo della retina dopo tante conclusioni, , Curry ...

NBA - polemica NASA e uomo sulla Luna : Kyrie Irving difende Steph Curry : Un processo che innesca in maniera immediata una serie di repliche, rilanci e polemiche che rendono enorme un'opinione spesso raccontata con inconsapevole leggerezza: "C'è un mondo arrabbiato là ...

NBA - serata da record per le stelle di Golden State : Steph Curry a quota 15.000 punti - Kevin Durant supera Larry Bird : Quelle che Steph Curry e Kevin Durant hanno raggiunto questa notte sono solamente due tappe nel percorso ancora lungo delle rispettive carriere, ma nondimeno sono due tappe che meritano di essere ...

NBA – Kings - lo sfottò a Steph Curry è… spaziale : sul maxi schermo spunta lo sbarco sulla Luna! [VIDEO] : Prima di Sacramento Kings-Golden State Warriors, la franchigia di casa ha voluto prendersi gioco delle dichiarazioni di Steph Curry sulla veridicità dello sbarco sulla Luna: la trovata è esilarante Nei giorni scorsi, Steph Curry ha scatenato una vera e propria polemica mettendo in dubbio addirittura lo sbarco sulla Luna. Secondo il playmaker dei Golden State Warriors, gli USA non avrebbero mai mandato un uomo sul satellite terreste, ma ...

NBA - assolo stonato di 'air guitar' : Lance Stephenson si prende un tecnico : La gara contro Charlotte regala a Lance Stephenson un highlight da top 10, la schiacciata a 5 minuti dalla fine della gara che suggella la comoda vittoria dei Lakers. "Born Ready" però fa parlare di ...

NBA - Steph Curry e l'uomo sulla luna : i Kings lo prendono in giro : Per infastidirlo davvero avrebbero dovuto portare a termine la rimonta nel finale, ma i Sacramento Kings si sono divertiti lo stesso un bel po' a inizio partita scherzando sulla dichiarazione di ...

NBA – Steph Curry lancia la sfida ai Raptors : “ai Playoff sarà tutto diverso - ci ricorderemo di queste sconfitte” : Steph Curry rimanda la sfida ai Toronto Raptors nei prossimi Playoff: se le due squadre dovessero incontrarsi, il playmaker degli Warriors promette un esito ben diverso Due vittorie in due partite. Percentuale di successi del 100% in stagione per i Toronto Raptors contro i Golden State Warriors. La franchigia canadese ha battuto in entrambe le sfide i Campioni NBA, dimostrando di essere un team in netta crescita. Se a Toronto le assenze di ...

NBA : Shaq : 'I miei Lakers più forti degli Warriors' - Steph Curry non è d'accordo : Le comparazioni tra squadre di diverse epoche sono tanto stucchevoli quanto cicliche, ma questa volte Steph Curry non ha voluto chiudere per l'ennesima volta un occhio verso chi ha pensato che i suoi ...

NBA - Stephen Curry fa il complottista : "Siamo stati sulla luna? Non credo proprio..." : Stephen Curry , stella Nba dei Golden State Warrios, non crede all'allunaggio del 20 luglio 1969 e a tutti quelli che sono arrivati dopo. Insomma, uno dei più grandi giocatori di basket contemporanei ...

Stephen Curry : “Lo sbarco sulla Luna non è mai avvenuto” - il cestista NBA invitato dalla NASA a “vedere con i propri occhi” : La NASA ha deciso di contrattaccare alle illazioni di chi, ormai da tempo e senza solide basi, continua ad asserire che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto. Tra i tanti anche il cestista statunitense Stephen Curry, uno dei migliori giocatori di basket degli ultimi anni, che dopo aver detto di non credere gli astronauti abbiano mai messo piede sulla Luna ha ricevuto un invito a visitare il Laboratorio Lunare di Houston. Il giocatore dei ...

NBA - Stephen Curry non crede all'uomo sulla luna : la Nasa lo invita : La stella della Nba Stephen Curry ha detto di non credere che l'uomo sia mai arrivato sulla luna, ma presto potrebbe ricredersi. L'agenzia spaziale statunitense, la Nasa, ha molta dimestichezza con ...

NBA : Steph Curry è l'MVP di questo inizio di stagione - nonostante l'infortunio : Con buona pace dei LeBron James di questo mondo. In fondo, il problema in una Lega così ricca di talento è il fatto che non si possano assegnare più premi in contemporanea a giugno.

Il giocatore NBA Stephen Curry : 'Siamo mai stati sulla Luna?' - la Nasa lo invita a Houston : Un episodio veramente curioso quello accaduto durante il podcast "Winging It", condotto dai campioni NBA, Vince Carter e Kent Bazemore, durante il quale erano intervistati Stephen Curry, l'asso dei Warriors divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi terribili tiri da tre punti, insieme ad Andre Igoudala, suo compagno nel team californiano. Nella speciale classifica del tiro dalla distanza, e non solo, Steph è un campione ma, a quanto pare, è ...

NBA – “Lo sbarco sulla Luna degli USA? Mai successo” - Steph Curry spiazza tutti e la NASA lo invita a Houston! : Steph Curry scherza sulla possibilità che lo sbarco sulla Luna degli USA non sia mai accaduto: la NASA lo invita al Johnson Space Center di Houston Negli ultimi tempi, i giocatori NBA stanno mettendo a dura prova le scoperte tecno-scientifiche del passato. Dalla forma della terra, piatta secondo Kyrie Irving, al falso sbarco sulla Luna di Steph Curry. La stella dei Golden State Warriors (insieme ad Iguodala), durante il podcast ‘Winging ...