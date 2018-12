NBA – Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L’esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all’inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a LeBron James. La sua squadra ha vinto, nella notte italiana, contro i Golden State Warriors di Curry, ma dal secondo tempo in poi ha dovuto fare a meno della sua punta di diamante. Al 23° minuto di gioco, infatti, LeBron James è stato ...

Basket - NBA : i Lakers travolgono i Warriors - ma LeBron esce per infortunio - Harden show : Nel Natale della Nba LeBron James riesce ad avere la meglio sui Warriors di Curry e Durant, ma abbandona il parquet per infortunio dopo 21': i Lakers vincono 127 -101. Houston invece supera l'ostacolo ...

NBA - Chris Paul : ancora il solito infortunio - lui e i Rockets vanno ko a Miami : Miami Heat-Houston Rockets 101-99 Più ancora del ko arrivato nei secondi conclusivi contro gli Heat, a Houston nel post-game preoccupano le condizioni fisiche di Chris Paul: la point guard dei Rockets ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - ‘Superman’ rassicura i tifosi Wizards : “non sono preoccupato - mi è già successo” : Dwight Howard rassicura i fan degli Washington Wizards in merito al suo Infortunio: la riabilitazione prosegue bene e il centro ex Hornets ha voglia di tornare presto in campo “non sono preoccupato, ci sono già passato”, con queste Parole Dwight Howard ha rassicurato i tifosi degli Wizards in merito al suo Infortunio. Se la stagione dei capitolini è iniziata con un ritmo davvero altalenante (12 vittorie e 20 sconfitte), lo si deve anche ...

NBA – Infortunio Valanciunas : il colpo di Draymond Green gli procura la dislocazione del pollice [VIDEO] : Infortunio per Jonas Valanciunas dei Toronto Raptors: il colpo subito da Draymond Green gli procura una dislocazione del pollice Nonostante sia tornato in campo da sole due partite, Draymond Green ha già fatto sentire la sua ‘presenza’. Il cestista dei Golden State Warriors ha già fatto la prima vittima dopo il suo ritorno. Nella sfida contro i Toronto Raptors, mentre difendeva su Jonas Valanciunas, Draymond Green ha colpito la ...

NBA – Infortunio Lou Williams - brutte notizie per i Clippers! Coach Rivers : “impossibile da sostituire - spero che…” : Doc Rivers annuncia alla stampa l’Infortunio di Lou Williams: la stella dei Clippers dovrà stare fuori qualche settimana a causa di un problema al bicipite femorale destro I Los Angeles Clippers dovranno fare a meno di una delle pedine fondamentali del proprio roster: Lou Williams. Il Sesto uomo dell’anno in carica sta viaggiando a 17.2 punti e 4.5 assist di media a partita, cifre delle quali il gioco dei Clippers risentirà molto durante ...

NBA – Infortunio Tristan Thompson : situazione tragica in casa Cleveland Cavaliers : Dopo il ko Kevin Love, anche l’altra stella si fa male: infortunatosi nella sfida contro i Bucks, Tristan Thompson rientrerà nel giro di 4 settimane situazione davvero complicata in casa Cleveland Cavaliers. Le ottimistiche ambizioni di Playoff ad inizio stagione si sono ben presto scontrate con 6 vittorie e 21 sconfitte nelle prime gare di campionato, un inizio che ha proiettato i Cavs sul fondo della classifica ad Est. Come se non ...

NBA : Steph Curry è l'MVP di questo inizio di stagione - nonostante l'infortunio : Con buona pace dei LeBron James di questo mondo. In fondo, il problema in una Lega così ricca di talento è il fatto che non si possano assegnare più premi in contemporanea a giugno.

NBA - Philadelphia 76ers nei guai : infortunio all'inguine per Jimmy Butler : I Philadelphia 76ers stanno vivendo un grande momento a livello di record, avendo vinto dieci delle ultime 13 partite disputate, ma nella notte hanno avuto una brutta notizia. Jimmy Butler è uscito ...

NBA – Infortunio Millsap : si allunga la lista degli indisponibili dei Nuggets : Si allunga la lista degli infortunati in casa Denver Nuggets: Paul Millsap si frattura un dito del piede nella sfida contro gli Hornets Gary Harris (problema all’anca), Will Barton (problema all’anca), Isaiah Thomas (problema all’anca), Michael Porter Jr. (probleama alla schiena). Questa è la lista degli infortunati in casa Denver Nuggets, alla quale si è aggiunto anche Paul Millsap. Il cestista della franchigia del ...

NBA – Possibile infortunio per Irving - il play dei Celtics rassicura i tifosi : “ecco cos’é successo” : tifosi Celtics in ansia per un Possibile infortunio occorso a Kyrie Irving: il playmaker di Boston rassicura i fan dopo la gara Grazie ad un poker di vittorie nelle ultime 4 partite, i Boston Celtics hanno portato a 14-10 il loro record stagionale, tornando saldamente in zona playoff. Il merito è anche di Kyrie Irving che a suon di prestazioni eccezionali sta trascinando la franchigia del Massachusetts. Durante la sfida contro i Knicks, ...

NBA - la diagnosi sull’infortunio di Markelle Fultz : “Sindrome dello stretto toracico superiore” : “Sindrome dello stretto toracico superiore”, è questo il problema che sta affliggendo Markelle Fultz nella sua esperienza NBA “Sindrome dello stretto toracico superiore”. E’ questa la diagnosi per quanto concerne le condizioni fisiche di Markelle Fultz, playmaker dei Philadelphia 76ers. Secondo ESPN, dopo numerosi controlli medici, al cestista è stata riscontrata la sindrome che in termini tecnici viene ...

NBA – Infortunio Andre Roberson : ricaduta dopo la rottura del tendine del ginocchio : Andre Roberson dovrà prolungare la sua assenza dal parquet: il cestista dei Thunder ha subito una ricaduta dall’Infortunio al tendine del ginocchio Non c’è pace per Andre Roberson. Il cestista degli Oklahoma City Thunder dovrà stare fuori dal parquet ancora per qualche altra settimana. Assente ufficialmente dallo scorso 18 gennaio a causa della rottura di un tendine del ginocchio sinistro, avvenuta durante un match contro i Pistons, ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...