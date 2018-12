NBA | Golden State-Los Angeles Lakers 101-127 | i Lakers travolgono gli Warriors anche

Ranking NBA - Golden State dominante. Ma occhio a Denver : Pronti per la maratona Nba di Natale? Cinque spettacolari partite, a cominciare da New York-Milwaukee che apre alle 18 italiane un programma destinato a chiudersi alle 7 di mercoledì mattina, orario ...

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers - NBA oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Il giorno scelto è quello di Natale, la cornice è quella della Oracle Arena di Oakland: il primo scontro dell’anno tra i Golden State Warriors campioni NBA e i nuovi Los Angeles Lakers di LeBron James è arrivato, e visto che gli incontri natalizi sono tra i più sentiti della regular season, c’è da scommettere che le scintille non saranno poche. Golden State ha vissuto, finora, una stagione senza il concetto di dominio su tutto e su ...

NBA - Golden State Warriors-Los Angeles Lakers in tv : programma - orario e streaming. LeBron James sfida Curry e Durant! : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si vivrà sotto l’albero. Cinque partite, ma ovviamente l’attesa è tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers. Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il Re dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Sarà un match entusiasmante con i campioni in carica che sono ...

NBA - Golden State-L.A. Clippers 129-127 : Curry e Durant ne segnano 77 - Gallinari non basta : I Golden State Warriors sono definitivamente pronti per la partita di Natale. Nonostante gli infortuni, le polemiche, gli scontri in spogliatoio e un interesse per la regular season a tratti volatile, ...

NBA - risultati della notte : Golden State batte Dallas e Doncic - OKC sale al 1° posto a Ovest : Golden State Warriors-Dallas Mavericks 120-116 È Kevin Durant il killer designato dagli Warriors per chiudere i conti contro Dallas e il n°35 risponde presente: in una partita da 29 punti, 12 rimbalzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

NBA - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

NBA - risultati della notte : Golden State cade con Utah - Phoenix sorprende Boston : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 Di ritorno dalla trasferta di cinque partite a Ovest, coach Steve Kerr aveva dichiarato che gli Warriors erano pronti a "fare filotto", inanellando una serie di ...

Basket - NBA : Lillard stende i Clippers - Golden State festeggia Curry e Durant : WASHINGTON - Notte fonda in casa Clippers, 17-13,. La franchigia di Los Angeles, ancora priva di Lou Williams, cade tra le mura amiche contro Portland, 17-13, 127-131. Si tratta della quarta sconfitta ...

NBA - ok Belinelli - perde Gallinari. Vincono Golden State e Houston : Sono ben otto gli incontri validi per la regular season Nba disputati nella notte con entrambi gli italiani in campo: Danilo Gallinari sconfitto con i suoi Los Angeles Clippers e Marco Belilnelli che ...

NBA - serata da record per le stelle di Golden State : Steph Curry a quota 15.000 punti - Kevin Durant supera Larry Bird : Quelle che Steph Curry e Kevin Durant hanno raggiunto questa notte sono solamente due tappe nel percorso ancora lungo delle rispettive carriere, ma nondimeno sono due tappe che meritano di essere ...

Basket - NBA : Golden State in rimonta - Antetokounmpo stende Cleveland : WASHINGTON - Una super rimonta negli ultimi 3′ che cancella la sconfitta di mercoledì contro Toronto e manda un messaggio all'intera Nba. Golden State tira fuori l'artiglieria pesante a ...

Risultati NBA – Curry trascina Golden State - Portland ok sui Raptors : sorridono anche Boston e Indiana : La coppia Curry-Durant permette a Golden State di violare il parquet di Sacramento, vittorie anche per Miami e Denver Sessantotto punti in due, più della metà di quelli segnati alla fine della partita. Kevin Durant e Steph Curry fanno sognare Golden State, mettendo in mostra una prestazione monstre che permette ai Warriors di violare il parquet dei Sacramento Kings, costretti ad arrendersi con il punteggio di 125-130. Pronto riscatto ...