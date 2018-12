NBA | Doncic e Smith non riescono a coesistere | Dallas pronta ad una trade

Luka Doncic : il ragazzino che sta conquistando l’NBA : 28 Febbraio 1999. Siamo in Slovenia, precisamente, a Ljubljana, la capitale del paese. Da poco tempo è venuto alla luce un ragazzo biondo, di nome Luka Doncic, che diventerà una star del basket a livello mondiale. Sua mamma Mirjam Poterbin, ex modella, non ha la minima idea del talento di Luka, che dalla KK Union Olimpija, arriverà nel settembre del 2012, a firmare un quadriennale con il Real Madrid, alla precoce età di tredici anni. Tra le ...

NBA – Doncic - che campione : colpisce involontariamente un bambino - si ferma ad aiutarlo e gli regala la sua maglia [VIDEO] : Luka Doncic protagonista di uno splendido gesto di fariplay: durante la sfida contro gli Warriors, la stella slovena finisce contro un piccolo fan, esce dal parquet per aiutarlo e gli regala la sua maglia a fine partita Luka Doncic ha dimostrato di avere le qualità necessarie per giocare, idubbiamente, ad alti livelli in NBA ma non solo, la stella ex Real Madrid ha dimostrato di avere anche un grande cuore. Bellissimo il gesto di fair play ...

NBA : Luka Doncic travolge un giovane tifoso in prima fila e si fa male. VIDEO : Luka Doncic è arrivato in NBA da poco più di due mesi, ma ha già fatto capire a molti di non aver paura di nessun palcoscenico. E l'esordio in carriera sul parquet dei campioni in carica era un ...

NBA - risultati della notte : Golden State batte Dallas e Doncic - OKC sale al 1° posto a Ovest : Golden State Warriors-Dallas Mavericks 120-116 È Kevin Durant il killer designato dagli Warriors per chiudere i conti contro Dallas e il n°35 risponde presente: in una partita da 29 punti, 12 rimbalzi ...

NBA – Mark Cuban - che schiaffo ai giovani americani : “sanno solo sfottere e fare giocate per i video - guardate Doncic invece…” : Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, si lancia in un duro attacco verso la formazione dei giovani talenti del basket USA, prendendo come modello positivo la pallacanestro della Slovenia Luka Doncic è una delle cose migliori che sia capitata alla Dallas della pallacanestro dai tempi di Dirk Nowitzki. Con 18.8 punti, 6.6 rimbalzi e 4.9 assist, Doncic ha avuto un impatto incredibile sull’efficienza della squadra, ...

NBA - show di Gallinari e Doncic : 32 punti a testa ma vincono i Clippers : Un Danilo Gallinari monumentale trascina alla vittoria i Los Angeles Clippers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dello Staples Center, la trentenne ala di Sant'...

NBA - show di Gallinari e Doncic : 32 punti a testa ma vincono i Clippers : Un Danilo Gallinari monumentale trascina alla vittoria i Los Angeles Clippers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dello Staples Center, la trentenne ala di Sant'...

NBA - Gallinari e i Clippers battono Doncic e Dallas : Gallinari schiaccia sotto gli occhi di Doncic. Ap Gallinari schiaccia sotto gli occhi di Doncic. Ap I Clippers , 18-13, ritornano alla vittoria regolando 125-121 con un finale entusiasmante i Mavs , ...

Basket NBA - risultati : Denver più forte di Doncic. Indiana - che beffa coi Cavs : Nikola Jokic chiude con 32 punti e 16 rimbalzi, Jamal Murray aggiunge 22 e 15 assist , massimo in carriera, : sono loro le facce dei Nuggets, che battono anche i Mavs di Luka Doncic , 23 punti e 12 ...

NBA - i risultati della notte : Jokic batte Doncic - successi a sorpresa per Hawks e Cavs : Denver Nuggets-Dallas Mavericks 126-118 Se Nikola Jokic continua a giocare così, Denver dovrà farci l'abitudine a restare in vetta alla Western Conference anche ben oltre il primo terzo di regular ...

NBA – Kings - il rimpianto di coach Joerger : “perchè non abbiamo preso Doncic? Qualcuno aveva dubbi sul suo talento” : Dave Joerger, coach dei Sacramento Kings, ha espresso tutto il suo rimpianto nel non aver preso Luka Doncic nello scorso Draft Luka Doncic è uno dei talenti più cristallini che l’NBA abbia visto negli ultimi anni. Il playmaker sloveno sta trascinando i Dalla Mavericks in zona Playoff, attualmente 7° ad Ovest con un record di 15-13. L’ex Real Madrid viaggia spedito verso il premio di Rookie of The Year con 18.2 punti, 4.6 assist ...

Basket - NBA : Super Denver - Toronto ko / Doncic si inchina ai Kings : Denver Nuggets-Toronto Raptors 95-86 I Nuggets , 20-9, si aggiudicano la sfida tra le prime della classe della Lega coi Raptors , 23-9, e si godono con la terza vittoria consecutiva, la decima nelle ...

Luka Doncic - la nuova stella dell'NBA sulle orme di 'Mozart' Petrovic : Ci sono nomi, nello sport, che si pronunciano a fatica, sono troppo pesanti anche solo per metterli a paragone con quelli di grandi speranze, anche aggiungendoci il fatidico 'nuovo'. Uno di questi, nel basket, è Drazen ...

Luka Doncic - la nuova stella dell'NBA sulle orme di "Mozart" Petrovic : Ci sono nomi, nello sport, che si pronunciano a fatica, sono troppo pesanti anche solo per metterli a paragone con quelli di grandi speranze, anche aggiungendoci il fatidico “nuovo”. Uno di questi, nel basket, è Drazen Petrovic, la mitica guardia-tiratrice di Sebenico che ha fatto grande prima l’ex Jugoslavia e poi la Croazia, per quindi trasformarsi nel geniale pioniere dell’emigrazione delle stelle europee nella ...