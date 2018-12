Natale | Firenze | festa al Meyer con la fondazione Bacciotti

Natale - Firenze si accende con i suoi alberi - e non solo - : Tra i monumenti più conosciuti nel mondo, Ponte Vecchio anche in questa edizione si trasforma temporaneamente in una tela: un suggestivo videomapping celebra infatti la genialità di Leonardo Da Vinci,...

Accensione dell'albero di Natale a Firenze in Piazza Duomo : l'appuntamento è per sabato : L'Accensione dell'albero di Natale a Firenze è prevista per la metà pomeriggio di sabato 8 dicembre. Come ogni anno, anche per il 2018 l'illuminazione dell'abete natalizio fiorentino partirà nel giorno dell'Immacolata in concomitanza con l'Accensione dell'albero in Piazza Santa Maria Novella e con l'inizio di un'altra luminosa iniziativa quale il F-Light Firenze Light Festival. Prima del tradizionale evento, il centro storico cittadino sarà ...