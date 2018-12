Napoli ‘rosso’ di rabbia | l’Inter lo incorna con Lautaro Martinez | i nerazzurri adesso

sportfair

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Un gol dipermette all’Inter di battere ile portarsi a meno cinque in classifica, gli azzurri finiscono in nove dopo le espulsioni di Koulibaly e Insigne La spunta l’Inter, al termine di una partita pazza e spettacolare, terminata con due espulsi e un finale accesissimo. Ilesce sconfitto da San Siro, perdendo la possibilità di avvicinarsi alla Juventus, fermata sul pari a Bergamo dall’Atalanta.Spada/LaPresseTre punti importantissimi per i, che ringrazianoper la zampata nel recupero che vale un successo davvero fondamentale. Sono cinque le lunghezze che separano la formazione di Ancelotti da quella di Spalletti, fortunata pochi minuti prima del gol a salvarsi sulla conclusione di Zielinski. Pericolo evitato e gol… segnato, con un sinistro preciso dell’attaccante argentino che non ...