Napoli | rabbia San Siro | 1-0 Inter | due esplusioni e Juventus a + 9

Napoli - la rabbia dei familiari dei tre scomparsi in Messico : 'De Magistris ci ha mentito' : 'Ci dispiace che il sindaco ci abbia mentito. Non ha mai richiesto udienza al ministro degli esteri per discutere del nostro caso. Vogliamo chiedergli spiegazioni'. Con queste parole i familiari dei ...

Napoli - rabbia e dolore tra le macerie di Città della Scienza : 'Senza colpevoli e senza futuro' : A sessantasei mesi dal rogo non c'è un colpevole per la distruzione di Città della Scienza, i dipendenti sono in assemblea perché la situazione è critica, hanno sei stipendi arretrati e non sanno ...

Napoli - disperazione e rabbia tra gli sfollati : 'Presidio finché non si trova il colpevole' : Hanno un trolley con le cose che sono riusciti a prendere al volo prime di essere sbattuti fuori dalle loro case e sguardi sperduti. Si aggirano intorno al nastro rosso che delimita la voragine, ...

Higuain - rabbia e sospetti contro la Juve : poco tutelato come nel Napoli : LA RICOSTRUZIONE - Persone vicine al fuoriclasse argentino raccontano la sua frustrazione per il penalty sbagliato, si evince dalla ricostruzione fatta dalla Gazzetta dello sport. Ma allo stesso ...

Napoli - la donna che ha difeso pakistano sul treno : ‘Paura? No - ero arrabbiata per quello che stava accadendo davanti a me’ : “Paura? No, ero arrabbiata per quello che stava succedendo sotto i miei occhi. Poi magari dopo ci ho pensato, ma ormai era passata”. A 24 ore dalla risposta al giovane napoletano che stava insultando un pakistano sulla Circumvesuviana, parla Maria Rosaria, la donna che ha difeso l’immigrato immortalata in un video subito diventato virale. Intercettata da Fanpage a Napoli, la donna ha ripercorso quanto è accaduto lungo la tratta ...

Napoli - Ancelotti : 'Sono arrabbiato - fino al 4-1 abbiamo rischiato troppo' : Il Napoli travolge l'Empoli e per una notte è a -3 dalla Juve. Ancelotti però storce il naso e commenta così la cinquina contro i toscani maturata grazie alla tripletta di Mertens e ai gol di Insigne ...

Napoli - Ancelotti : 'Sono più arrabbiato che emozionato - l'Empoli ha giocato meglio di noi' : Cinque gol che non hanno comunque evitato ad Ancelotti di arrabbiarsi, come sottolineato da lui stesso nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Sono più arrabbiato che emozionato, il risultato dice ...