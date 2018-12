Napoli | Ancelotti e i cori razzisti a Koulibaly | Dobbiamo lasciare il campo

Spalletti : «Il Napoli ha qualità - da Ancelotti ho solo da imparare» : In conferenza stampa Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine di Inter-Napoli: «Una partita giocta bene da entrambe le squadre. Anche il Napoli ha fatto benissimo, volevano vincere esattamente come noi. Nel primo tempo siamo stati bravi a pressarli alto, poi nella ripresa abbiamo dovuto difendere. Però abbiamo sempre mantenuto viva la convinzione di poter ripartire, volevamo vincere. Lo abbiamo mostrato fin dal primo minuto». Spalletti ...

Inter-Napoli - Ancelotti : “ululati? La prossima volta ci fermiamo noi” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro l’Inter, decisiva l’espulsione di Koulibaly, Ancelotti alza la voce per gli ululati dei tifosi nerazzurri nei confronti del difensore azzurro, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Ho chiesto informazioni sulle espulsioni, la prima ha determinato il risultato. Abbiamo avuto l’occasione di vincerla anche in dieci ma c’erano gli ...

Inter-Napoli - le rivelazioni di Ancelotti : “abbiamo chiesto tre volte alla Procura Federale di sospendere la partita” : L’allenatore del Napoli ha rivelato come la società azzurra abbia chiesto alla Procura Federale di sospendere la partita per via degli ululati razzisti rivolti a Koulibaly Una serata storta per il Napoli, sconfitto dall’Inter al termine di un match ricco di spettacolo e colpi di scena. Il gol di Lautaro Martinez piega a favore dei nerazzurri una partita complicata, che Icardi e compagni avrebbero potuto anche perdere se Asamoah ...

Inter-Napoli - Spalletti : “Nainggolan rientra”. Ancelotti : “chiesta sospensione” : INTER NAPOLI Spalletti – Al termine del match vinto a San Siro contro il Napoli il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche Pagelle Inter-Napoli 1-0: highlights e tabellino del match Inter Napoli Spalletti commenta il match “Mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla […] L'articolo Inter-Napoli, Spalletti: ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : Ancelotti termina i cambi : 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Ghoulam ed esce Mario Rui 73′ SOSTITUZIONE INTER entra Keita ed esce Perisic 69′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Mertens ed esce Milik 67′ AMMONITO ALBIOL per gioco scorretto 65′ Gran tiro di Callejon, Handanovic para 64′ SOSTITUZIONE INTER entra Vecino ed esce Borja Valero 56′ AMMONITO ALLAN per gioco scorretto 53′ Icardi […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: ...

Live Inter-Napoli 0-0 Ancelotti lancia Allan in difesa : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli live dalle 20.30 Ancelotti sorprende : Allan in difesa! : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

Calciomercato Napoli - Pavard nei sogni di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard nei sogni di Ancelotti: le ultime ...

Calciomercato Napoli - Pavard nei sogni di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard nei sogni di Ancelotti: le ultime ...

Inter-Napoli - i convocati : Nainggolan out - rosa al completo per Ancelotti : Gli uomini di Spalletti e Ancelotti Inter-Napoli, calcio d’inizio alle ore 20.30. Per il posticipo del Boxing Day all’italiana, big match a San Siro. L’Inter andrà in campo squassata dal caso-Nainggolan, il centrocampista belga è stato sospeso dal club nerazzurro e non sarà a disposizione di Spalletti per ragioni disciplinari; per Ancelotti, invece, rosa al completo, solo il lungodegente Chiriches non ha partecipato alla ...

INTER Napoli - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Inter-Napoli - le probabili formazioni. Ancelotti recupera Allan : Il brasiliano, fuori causa contro la Spal, tornerà a far coppia con Hamsik in mediana. Spalletti nel tridente si affiderà ancora a Perisic, fresco di gol con il Chievo

Ancelotti-San Siro nove anni dopo : in 62mila per la sfida al Napoli : Sono passati quasi nove anni dall'ultima volta, quel 24 febbraio del 2010 che segnò il suo primo ed ultimo ritorno a casa da avversario. Carlo Ancelotti e San Siro, un amore lungo tredici anni e ...