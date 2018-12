Nainggolan | minacce e insulti social alla famiglia La moglie | ' Disgustose'

Nainggolan - minacce a moglie e figlie dopo l'audio sul ritorno alla Roma : Radja Nainggolan è finito al centro del mirino. Prima la sospensione per motivi disciplinari e la conseguente esclusione per la partita dell'Inter contro il Napoli, poi il presunto audio...

Inter - giallo sull’audio di Nainggolan : “È un macello - voglio tornare a Roma”. La moglie riceve minacce : “Disgustoso” : Non c’è pace per Radja Nainggolan, multato ed escluso dal match di questa sera con il Napoli per essersi presentato in ritardo a un allenamento. Da ieri circola sui social un audio, attribuito al centrocampista dell’Inter ma la cui veridicità non è stata confermata ufficialmente, in cui il belga manifesterebbe la volontà di tornare a Roma. La moglie, Claudia Lai, lo ha difeso pubblicamente ed è diventata a sua volta bersaglio di ...

Inter - minacce ed insulti a Nainggolan e famiglia : la moglie tuona - lui chiude Instagram : Raja Nainggolan è stato duramente preso di mira dai tifosi dell’Inter ed ora il suo addio alla squadra nerazzurra potrebbe divenire realtà La querelle Nainggolan sta assumendo contorni davvero assurdi. Ciò che dovrebbe essere un caso del tutto calcistico, si è spostato su un piano ben diverso. Il calciatore ha subito insulti sui social indirizzati a sè stesso ma anche a moglie e figlie, tanto da portarlo a chiudere l’account ...

