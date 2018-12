Nadal | ' Mi sento meglio dell' anno scorso'

ilmessaggero

: Nadal: Mi sento meglio dellanno scorso - #Nadal: #sento #meglio #dellanno - zazoomnews : Nadal: Mi sento meglio dellanno scorso - #Nadal: #sento #meglio #dellanno - chiara56543176 : RT @GDS_it: Tennis, #Nadal riparte 'Mi sento meglio dell'anno scorso' - zazoomblog : Nadal: Mi sento meglio dellanno scorso - #Nadal: #sento #meglio #dellanno -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Ecco perchè per me è una buona notizia che qualcuno al di fuori del mondo del tennis si sia interessato al nostro sport e abbia proposto una novità. I cambiamenti non sono mai facili da accettare, ...