Nadal lancia la sua sfida | Mi sento meglio dell' anno scorso

Greg Rusedski lancia l’allarme : “Nadal potrebbe non giocare le ATP Finals - vi spiego perchè” : L’ex tennista Greg Rusedski ha lanciato l’allarme in merito alle condizioni fisiche di Rafa Nadal: lo spagnolo potrebbe saltare le ATP Finals di Londra Dopo essersi ritirato dagli US Open per un problema al ginocchio, ed aver sofferto di un problema di stomaco che lo ha costretto a saltare Parigi Bercy, Rafa Nadal potrebbe dare forfait anche dalle ATP Finals di Londra. A rivelarlo è Greg Rusedski, non convinto della tenuta ...