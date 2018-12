Muore giocando a tennis

Chiude il fratellino in lavatrice - bimbo di 3 anni Muore soffocato : stavano giocando : Il dramma nella città russa di Gubkinskij. Pare che il fratello maggiore sia andato a svegliarlo mentre dormiva accanto ai genitori. Quando la coppia si è svegliata e non l'ha più trovato accanto a sé, è andato a cercarlo: ma il piccolo era già morto per asfissia.Continua a leggere