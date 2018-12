MotoGp – Natale in famiglia per Valentino Rossi | il Dottore festeggia con i parenti ed i

MotoGp – Il Natale di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si scatena lontana dal pilota [VIDEO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si diverte con la famiglia per Natale, rinunciando alla compagnia del pilota di MotoGp Mentre Valentino Rossi è a Pesaro per Natale, Francesca Sofia Novello, dopo una vacanza paradisiaca in una meta estiva con il pilota (VEDI QUI), è tornata a casa per le festeggiare insieme alla sua famiglia. La fidanzata del Dottore tra cenoni, pranzi e karaoke si diverte con una delle sue migliori ...

MotoGp – Bikini rosso e cerchietto da renna : il Natale di Francesca Sofia Novello è sexy [FOTO] : Vacanze di Natale al mare sexy per Francesca Sofia Novello: Bikini rosso e cerchietto da renna tra i capelli per la fidanzata di Valentino Rossi Vacanze natalizie al mare per Francesca Sofia Novello: la bellissima fidanzata di Valentino Rossi si sta godendo un po’ di relax al mare, in località calde, probabilmente in compagnia della sua dolce metà, che però non appare sui social. La bella modella italiana invece, ogni tanto, aggiorna ...

MotoGp e Formula 1 : i motori scaldano il Natale di Sky Sport : A Natale, invece, da non perdere La stagione di Lewis , martedì 25 dicembre alle 20.30, , con le immagini di Hamilton campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta in carriera, come solo Fangio ...

I Motori nel Natale Sky Sport - tanti speciali per rivivere la stagione 2018 MotoGp e F1 : I Motori scaldano il Natale di Sky Sport: per tutti gli appassionati, tanti speciali per rivivere le emozioni della stagione 2018 di MotoGP e Formula 1 sui canali 207 e 208 e anche su Sky On Demand. SKY Sport MotoGP - Il 23 dicembre, alle 19 su Sky Sport MotoGP (e anche nella sezione “primissime” di Sky On Demand), tutti in pista con Valentino Rossi per La 100 km dei campioni. Le porte del Ranch del Dottore si...

Valentino Rossi - 100 km dei campioni : lo speciale a Natale su Sky Sport MotoGp : Nei giorni scorsi il campione del mondo della Formula 1 ha provato una R1 sul circuito di Jerez: " Lewis ha una grande passione per le moto , addirittura a volte esagera dicendo che i veri piloti ...