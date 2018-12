Morto Maggi, leader di 'Ordine Nuovo'

: È morto Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo. Associazione vittime: 'Si porta via la verità'. Era stato condan… - RaiNews : È morto Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo. Associazione vittime: 'Si porta via la verità'. Era stato condan… - MediasetTgcom24 : Morto Carlo Maria Maggi,mandante della strage di piazza della Loggia #carlomariamaggi - repubblica : Terrorismo, è morto Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo [news aggiornata alle 19:10] -

Carlo Maria, noto per fatti di terrorismo legati all'estrema destra, èa Venezia. Mai stato in carcere, sempre ai domiciliari perché malato e in sedia a rotelle. Aveva 82 anni. Responsabile della cellula veneta di '', membro dell'Msi da cui fu espulso a fine Anni 60 per i suoi presunti legami con il 'terrorismo nero'. Condannato definitivamente all'ergastolo nel 2017 per la strage di piazza della Loggia a Brescia nel 1974. Era stato assolto per due stragi a Milano: piazza Fontana e alla Questura.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)