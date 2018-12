Molise | spunta l’albero fatto all’uncinetto da 100 donne contro lo spopolamento | “Qui i

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Milletrecento piastrelle fatte all’uncinetto per combattere lo svuotamento dei paesi molisani. È l’albero di Natale di Trivento, nel Campobassano. Alto sei metri e con un diametro di quasi tre metri e mezzo, è stato realizzato con oltre mille granny square, piccole mattonelle di lana fatte all’uncinetto. L’iniziativa – tutta al femminile – è stata realizzata da Lucia Santorelli, che già la scorsa estate avevadiventare Trivento una sorta di “capitale” dell’uncinetto con il record del tappeto più lungo. Seicentoquaranta metri, tutti di uncinetto, sono stati esposti lungo le vie del centro storico per poi essere venduti ai visitatori per un’iniziativa di beneficenza a favore della lotta alla Sma, atrofia muscolare spinale. Poi, l’idea dell’albero che ha visto impegnate “oltre 100di Trivento, ma ...