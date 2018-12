Milano | smog e rottamazione veicoli più inquinanti | contributi ai privati per auto | bici

Lotta allo smog a Milano : contributi per auto - bici e abbonamenti Atm : Milano, 25 dicembre 2018 - Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati. Si allarga a Milano la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del ...

Smog Milano : da domani blocco dei veicoli diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa Lombardia hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria di Milano per oltre quattro giorni consecutivi: da domani, venerdì 21 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria, frutto dell’accordo fra le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) che prevedono alcune limitazioni. Entrerà in ...

Smog Milano : PM10 in calo - revocato il divieto per Euro 4 : Revocate oggi a Milano le misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Sospeso il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente. La sospensione delle ...

Milano - misure antismog : scatta il blocco dei veicoli diesel euro 4 : A Milano le centraline di Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria: da oggi scattano le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). E’ previsto il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare ...

Smog : a Milano sette giorni di pm10 oltre i limiti : Con la giornata di ieri sono sette i giorni di Smog oltre i limiti a Milano e in altre province della Lombardia, tra cui Lodi, Monza, Cremona e Pavia. Secondo le rilevazioni dell’Arpa nella stazione fissa di Milano Verziere, ieri in città si respirava nell’aria un pm10 a 67 microgrammi al metrocubo, quando il limite consentito è 50. La media di pm10 per la città di Milano, sempre ieri, era 61,6 microgrammi al metro cubo. ...

Smog - il Nord soffoca : misure da Milano all'Emilia |Blocco degli Euro 4 ma anche limiti al riscaldamento : Il Nord non respira intrappolato nello Smog e le condizioni meteo favoriscono la concentrazione di inquinanti nell'aria. A Milano è scattato il blocco dei veicoli Diesel Euro 4 tra le 8.30 e le 18.30 e la temperatura nelle abitazioni e nei negozi non potrà superare i 19 gradi. Allerta Smog a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena.

Smog - Coldiretti Lombardia : a Milano poco verde e troppe auto : Secondo Coldiretti Lombardia a favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. A Milano, ogni abitante dispone di 17,9 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 31 metri quadrati, spiega Coldiretti regionale, che commenta i dati Istat in occasione ...

Milano - emergenza smog : stop ai diesel Euro 4 - : I superamenti del valore limite di 50 microgrammi si sono verificati in modo consecutivo dal 30 novembre al 5 dicembre. Tra le misure immediate, stop ai diesel Euro 4 e divieto di superare i 19° nei ...