Milan | nuovo pesante attacco di Salvini

Nuovo sponsor in casa Milan : accordo raggiunto con La Molisana : Il Milan ha stretto una nuova partnership fino al 30 giugno 2020 con La Molisana Spa, azienda pastaia di Campobasso L'articolo Nuovo sponsor in casa Milan: accordo raggiunto con La Molisana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Scaroni : “Pensiamo di fare il nuovo stadio con l’Inter” : Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato nel corso della festa del settore giovanile dei rossoneri. Queste le sue parole: “Mi piace vedere questo gruppo di ragazzi, è una cosa fantastica, chissà quanti di voi diventeranno i futuri Donnarumma e Cutrone. Alcuni lo diventeranno, ma tutti di voi diventerete uomini e donne migliori”. LEGGI ANCHE: […] L'articolo Milan, Scaroni: “Pensiamo di fare il nuovo stadio con ...

Milan - Scaroni : «Pensiamo di fare il nuovo stadio insieme all’Inter» : Il presidente del club rossonero Paolo Scaroni ha ribadito che l'idea è quella di realizzare un nuovo impianto assieme ai nerazzurri. L'articolo Milan, Scaroni: «Pensiamo di fare il nuovo stadio insieme all’Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto. FOTO : Milano, inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto. FOTO La struttura, di proprietà del Comune, è gestita da Fondazione Progetto Arca e ospiterà 25 persone senza dimora. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Fair play finanziario – Milan - pronto un nuovo ricorso al TAS per la sentenza Uefa : Il club rossonero ha deciso di presentare un nuovo ricorso al TAS dopo la sentenza Uefa arrivata venerdì scorso Il Milan non ci sta, il club rossonero ha deciso di ricorrere nuovamente al TAS impugnando la sentenza emessa dall’Uefa venerdì scorso. La società del Fondo Elliott aveva anticipato che si sarebbe rivolta al Tribunale di Losanna nel caso in cui la decisione dell’organismo europeo sarebbe stata troppo dura e, una volta ...

Milan - Gennaro Gattuso ha 10 giorni per salvarsi : nuovo mister - un nome-bomba : Qui Milan, dove Gennaro Gattuso sarebbe di nuovo a rischio esonero dopo il deludente e asfittico pareggio col Bologna e il disastro ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League. Il mister avrebbe ...

Milano - code già dalla notte davanti al negozio Nike. In fila al freddo per il nuovo modello di scarpe (da 170 euro) : Una folla di ragazzi ha dormito tutta la notte davanti al negozio Nike di via Statuto 18 a Milano, in attesa dell’apertura delle vendite delle Off-White x Nike Air Force 1 “Black” & “Volt”, le tanto attese scarpe colorways (al prezzo di 170 euro). Armati di coperte e plaid pesanti, bardati con guanti, sciarpe e cappelli hanno così affrontato la notte per riuscire a comprare il tanto desiderato modello Courtesy ...

Meteo Milano - di nuovo rischio neve - ultime previsioni : La scienza e questa, e si lavora sui dati dei modelli matematici, la conoscenza del microclima che d'inverno è assai complesso. In merito ad eventuali accumuli, la previsione non indica abbondanti ...

Matteo Renzi smascherato da Marco DaMilano : 'Ma quale nuovo partito - è finito come Silvio Berlusconi' : Anche questo documentario su Firenze è rivelativo', 'quel 'secondo me' è piombato su tutto: sul mondo, sul Pd, sulla politica, e gli ha impedito di vedere il crescere di questa gigantesca antipatia ...

Irama a Lugano nel 2019 - un nuovo concerto prima del Mediolanum Forum di Assago (Milano) : Irama a Lugano nel 2019, il 2 aprile in concerto al Palazzo dei Congressi. Dopo il successo del doppio evento sold out ai Magazzini Generali di Milano, Irama aggiunge un concerto al tour 2019: l'evento si terrà al Palazzo dei Congressi di Lugano il prossimo 2 aprile, a pochi giorni dal concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per il concerto di Irama a Lugano saranno disponibili in prevendita su Ticketcorner.it e ...

Milano - un nuovo strappo sui profughi : «Tagliati otto centri» : Corsi d'italiano, tirocini formativi e in qualche caso persino il lavoro, quello «vero». In una parola: integrazione. È il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, nato nel 2002 dalla ...

L'ex Dida : 'Paquetá perfetto per Milan e Serie A - ma non è il nuovo Kakà' : Così L'ex portiere Dida : 'Sono sicuro che farà bene al Milan - riporta La Gazzetta dello Sport - Al Flamengo l'ho visto poco ma mi è bastato per capirne le caratteristiche e la forza: qui è ...

Il nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto : San Siro andrà demolito : Dopo l'apertura del sindaco si ragiona sulla possibilità di costruire il nuovo impianto nelle vicinanze di quello attuale che sarà smantellato L'articolo Il nuovo stadio di Milan e Inter sull’ex Trotto: San Siro andrà demolito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - divergenze tra Sala e Gazidis in merito al nuovo stadio : “Aspetto che le squadre vengano da me ufficialmente. Avevo chiesto un nuovo incontro entro fine dell’anno. Dai discorsi di ieri, non ho capito se l’idea di costruire lo stadio, ventilata nei nostri incontri, sarebbe comunque nell’area di San Siro, il che sarebbe comunque un’alternativa buona per noi. Non ci andrebbe male“. Sono le parole pronunciate questa mattina dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a ...