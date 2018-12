Milan | Gattuso ci mette la faccia | “Sono il capitano della barca e mi prendo le

calcioweb.eu

: Avanti così! Siamo sempre a -1 dalla 4ª #Gattuso #Milan #FrosinoneMilan - E_Silvestrin : Avanti così! Siamo sempre a -1 dalla 4ª #Gattuso #Milan #FrosinoneMilan - AntoVitiello : #Gattuso dopo 0-0 con Frosinone: “Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita, e ci è andata anche bene, perc… - Guillaumemp : Il Milan non può essere questo. Fase offensive inesistente, arrivato ai 20 metri si torna sempre indietro. Zero ide… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Al terminegara dello “Stirpe”, il tecnico delGennaroè intervenuto ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita. Con la Fiorentina abbiamo giocato meglio, oggi abbiamo regalato un tempo al Frosinone. Ci è andata anche bene, perché potevamo perderla. Per arrivare in Champions non si possono fare queste prestazioni“. Sul gol che manca da quattro partite: “Per fare gol bisogna buttarla dentro. Non siamo precisi, sbagliamo tutto quello che arriva. Non bisogna solo vedere i gol sbagliati. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto. Al momento siamo poco precisi“. Sulla prestazione: “Non si può affrontare una partita importante come abbiamo fatto noi. Non possiamo fare questi regali. È per questo che non accetto prestazioni come quelle del primo tempo“. Sulle preoccupazioni del momento: ...