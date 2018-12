Milan ancora a secco di gol | solo pari a Frosinone

Frosinone-Milan 0-0 - Gattuso ancora a secco : Quarta partita senza gol Il Milan tocca quota quattro partite consecutive in Serie A senza fare gol. La squadra di Gattuso impatta 0-0 al Benito Stirpe di Frosinone dopo la sconfitta con la Fiorentina (0-1 a San Siro) e il doppio 0-0 con Bologna e Torino. I rossoneri giocano una partita a basso ritmo, creano poche occasioni ed anzi devono ringraziare Donnarumma per alcuni interventi decisivi. L’inizio del primo tempo è promettente: ...

Milan - Fassone ancora nell’occhio del ciclone : azione investigativa nei confronti di giornalisti : Repubblica e il Sole 24 Ore hanno reso nota una vicenda che ha coinvolto l’ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone. Il club rossonero ha ricevuto una fattura di 74 mila euro un’agenzia investigativa privata, la Carpinvest s.r.l., contattata dal dirigente per tenere sott’occhio alcuni giornalisti impegnati a smascherare le false promesse e più in generale la situazione patrimoniale deficitaria di Yonghong Li. ...

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza - ma Montolivo va ancora in panchina : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Milan - Bertolacci non sta bene. Calabria a centrocampo - Montolivo ancora fuori : Si complica ulteriormente la situazione per il Milan a centrocampo: Andrea Bertolacci ha accusato un'infiammazione tendinea a un flessore e non è stato convocato per la sfida di domani contro la ...

Gabigol-Inter - il Flamengo attende : "Ancora nessuna proposta da Milano" : Saranno giorni intensi sull'asse Milano-Rio de Janeiro. Questo è ciò che ha lasciato intendere Marcos Braz, braccio destro del nuovo presidente del Flamengo, che ai microfoni di Lance ha affrontato la ...

Borsa : Milano avanza ancora - +1 - 7% - : ANSA, - Milano, 19 DIC - La Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo tra il governo ...

Bologna-Milan - buon punto solo per muovere la classifica : partita brutta e noiosa - finisce 0-0 ed Inzaghi salva ancora la panchina [FOTO e VIDEO] : 1/25 Massimo Paolone/LaPresse ...

Risultati Coppa Italia Primavera/ Ottavi di finale : il Milan cade ancora - passa il Verona! Ok Inter e Atalanta : Risultati Coppa Italia Primavera: nelle partite che martedì 18 dicembre hanno inaugurato il programma degli Ottavi vittorie per Inter, Atalanta e Verona.

Borsa - Milano ancora in calo : La Borsa di Milano è ancora in calo, trascinata dal sentiment negativo persistente sui listini americani, ben lontani dall'agognato rally di fine anno. Il Ftse Mib perde a fine seduta lo 0,9 per cento,...

Maltempo e freddo a Milano : decine di posti ancora liberi per i senzatetto : decine i posti letto ancora liberi nelle strutture del Comune di Milano per ospitare i senzatetto: lo rende noto Palazzo Marino. Complessivamente il Piano freddo dell’amministrazione conta 2.700 posti e un numero unico (02 8844 7646) attivo 24 ore su 24 per segnalare chi è in difficoltà, persone senza dimora o comunque non in grado di difendersi dal freddo. L'articolo Maltempo e freddo a Milano: decine di posti ancora liberi per i ...

16 dicembre 2007 : Milan ancora mondiale : Il Milan di Berlusconi era ancora una volta campione del mondo. Nel 2007 quel Milan era davvero perfetto e il nostro intero calcio luccicava, dopo la vittoria dei Mondiali dell'estate precedente. ...

Milan - figuraccia e polemiche. Ancora una beffa senza il var : ATENE - La beffa è doppia. L'Europa League è l'ultimo torneo che Ancora resiste all'introduzione del Var, ormai prossima anche in Champions , dagli ottavi di finale, mentre in Europa League arriverà ...

Eurolega - troppo Fenerbahce : Milano si arrende ancora : Milano in caduta libera in Eurolega. Anche la Ulker Sports Arena è amara, il Fenerbahce vince 92-85 nonostante una prova dignitosa della AX. I turchi, sospinti da Guduric, Vesely e Lauvergne, 52 punti ...