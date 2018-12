Migranti | bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sotto la custodia Usa  È il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messicoerano sotto ladelle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di undi ottooriginario del. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito èdopo qualche ora. A metà dicembre un’altra bambina guatemalteca di setteera morta per disidratazione e stanchezza, sempreera sotto ladelle autorità americane al confine con il Messico.Non si conoscono le cause della morte del piccolo di otto, ha precisato l’Agenzia per la sicurezza delle frontiere sottolineando che sarà aperta ...