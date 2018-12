Mercoledi 26 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 26 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 26 dicembre 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo) sembra oramai persa nella sua follia senza ritorno, tanto da far presagire il peggio… Arianna (Samanta Piccinetti) è costretta ad confrontarsi per l’ennesima volta con il suo desiderio frustrato di maternità… Andrea (Davide Devenuto) fa ad Arianna una proposta che la riempie di gioia… Da non perdere: diventa fan della ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di mercoledì 26 dicembre 2018 : anticipazioni puntata n. 78 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di mercoledì 26 dicembre 2018: Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) trova la camicia sporca di rossetto, prova di un bacio avvenuto tra Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano)… Walter Belli, sedicente discografico, inganna Tina (Neva Leoni) e la convince a firmare un contratto in esclusiva… Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) partono insieme ...

Piccole donne - mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre in prima serata su Canale 5 : mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre in prima serata appuntamento su Canale 5 con Piccole donne, miniserie che riporta sul piccolo schermo il capolavoro di Louisa May Alcott

Oroscopo del giorno 26 dicembre - Santo Stefano : splendido mercoledì per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 26 dicembre 2018 è arrivato, pregno di notizie interessanti e ottime novità messe in conto per la giornata di Santo Stefano. In evidenza, oltre alla scontata classifica stelline quotidiana, soprattutto le attesissime previsioni zodiacali su amore e lavoro (quest'ultime riservate ovviamente a quei pochi impegnati in attività lavorative). Iniziamo subito con anticipare qualcosina in merito ai segni migliori e, di conseguenza, ...

Buon Natale - gli aggiornamenti riprendono mercoledì 26 dicembre : La redazione AdnKronos vi augura un sereno Natale. Gli aggiornamenti del sito riprendono mercoledì 26 dicembre.

Inter-Napoli - Serie A : partita in diretta tv su Sky mercoledì 26 dicembre : Il giorno di Santo Stefano si disputerà la 18ª giornata di Serie A. Il campionato di calcio italiano proporrà un interessante big match per il prossimo turno: Inter-Napoli. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 20.30 allo stadio San Siro di Milano. I tifosi potranno guardare la diretta tv su Sky, con il servizio di streaming accessibile su Sky Go. Sarà una sfida importante per la zona Champions League, con entrambe le squadre ...

Ascolti TV | Mercoledì 19 dicembre 2018. Ultimo non va oltre il 15.2% - Arbore 12.6% - male Chiambretti (3.7%) : Ultimo Nella serata di ieri, Mercoledì 19 dicembre 2018, su Rai1 il film La Cena di Natale ha conquistato 2.779.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Ultimo 5 – Caccia ai Narcos ha raccolto davanti al video 3.319.000 spettatori pari al 15.2% di share (qui gli Ascolti dell’esordio di cinque anni fa). Su Rai2 la seconda puntata di Guarda.. Stupisci, con Renzo Arbore, ha interessato 2.227.000 spettatori ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di mercoledì 19 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 19 dicembre 2018: Rai 1 propone la commedia La cena di Natale (Italia, 2016) con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Rai 2 dedica la serata alla seconda puntata dello show Guarda… stupisci, presentato da Renzo Arbore. Su Rai 3 Federica Sciarelli, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, conduce il tradizionale appuntamento con Chi l’ha visto?. Su Canale 5 debutta la ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 19 Dicembre 2018 : Film Stasera in TV: La cena di Natale, Marigold Hotel, Knock Knock, Hunger Games, The Karate Kid: La Leggenda Continua, I Love Shopping, Fred Claus, The Medallion, Il regno del fuoco