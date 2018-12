ilnapolista

: #Higuain-#Milan, l'addio è inevitabile. #Leonardo al lavoro con il #Chelsea per lo scambio con #Morata. A meno di… - Sport_Mediaset : #Higuain-#Milan, l'addio è inevitabile. #Leonardo al lavoro con il #Chelsea per lo scambio con #Morata. A meno di… - Sport_Mediaset : #Milan e #Chelsea al lavoro per il clamoroso scambio #Higuain-#Morata. #Sarri vuole il Pipita, ai rossoneri piace l… - napolista : Mediaset: Chelsea-Higuain, c’è il sì della Juventus -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Scambio con il Milan Prende sempre più corpo l’ipotesi (clamorosa, se ripensiamo ad inizio stagione) secondo cui Gonzalopotrebbe lasciare i Milan già a gennaio. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sport, il possibile passaggio dell’attaccante argentino alsarebbe stato “accettato” dalla, che possiede ancora il cartellino del calciatore.Leggiamo: «Dalla Juve sembra arrivare un’apertura importante, e necessaria, all’affare. I bianconeri vedrebbero infatti di buon occhio il passaggio del Pipita ai londinesi, convinti che con Sarri il riscatto da 36 milioni, atteso dal Milan per giugno, possa essere più facile e concreto. L’operazione sarebbe dunque in qualche modo avallata dalla dirigenzaJuve, in attesa a questo punto di capire se e come si accorderanno Leonardo e il».Il Guardian in edicola ...