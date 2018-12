Mazzoleni io ti adoro Banti ha fatto quel poco perché sapeva che stasera arbitravi tu

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Inter-Napoli sta per partire Per le prima volta giochiamo anche in Italia nel boxing day e, quest’anno, ci vediamo la Serie A invece della Premier League. Pensavamo che sarebbe stato il solito, inutile spettacolo già deciso e, invece, succede l’impensabile. Non è passata nemmeno una settimana dalle strette di mano e i sorrisi a chi chiudeva gli spogliatoi negli arbitri che Allegri coglie subito l’occasione di criticare chi metteva in dubbio l’operato delle giacchette nere. Banti si permette di ammonire e, addirittura, espellere un bianconero e prenota un biglietto per tornare in Lapponia insieme a Babbo Natale. La Juve non riesce a ribaltare l’Atalanta e scatta tutto il nervosismo bianconero. Ma noi, come al solito, dobbiamo guardare solo a noi e pensare a sbancare San Siro e portarci a meno sei. Dobbiamo fare in modo di rompere le scatole e non dare ali ...