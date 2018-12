Maurizio Battista | protagonista con Io sono Battista su Italia 1

Fausto e Furio : trama - cast e curiosità della commedia-parodia con Maurizio Battista : Giovedì 20 dicembre va in onda a partire dalle 21.25 su Italia Uno il film-parodia del 2016 Fausto e Furio, interpretato da Maurizio Battista ed Ezio Salvi. Fausto e Furio: trailer Fausto e Furio: trama Fausto e Furio sono due vecchi amici che si guadagnano da vivere facendo lavoretti saltuari. La svolta della loro vita sembra arrivare quando, dopo la morte improvvisa dei rispettivi padri, ereditano un’officina. Proprio quando ...

Gf vip news - Maurizio Battista : “Ci sono alcuni concorrenti intoccabili” : Maurizio Battista è stato ospite di Ultime dalla casa, programma in onda su Mediaset Extra e dedicato al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality show ha cercato di svelare gli altarini e alcune dinamiche che si sono create all’interno della casa. Il comico ha rivelato che secondo lui ci sono alcuni concorrenti intoccabili, che hanno creato un gruppo coeso e non si nomineranno mai. Questi concorrenti, sempre secondo ...

Grande Fratello Vip - parla Maurizio Battista : “Nella casa ci sono personaggi intoccabili. I nomi? Monte e le sorelle Provvedi. Ma non solo” : La terza edizione del Grande Fratello Vip stenta a decollare negli ascolti, in calo di oltre un milione e del 4% di share, ma anche dal punto di vista delle dinamiche. E come spesso accade nei reality i volti più noti finiscono fuori dal gioco in anticipo lasciando spazio ai concorrenti più anonimi. Non fa certo eccezione la trasmissione condotta da Ilary Blasi che ha pian piano eliminato i veri vip dalla casa più spiata d’Italia, il ...

Grande Fratello Vip - i conti non tornano : dopo Maurizio Battista anche Jane Alexander ha imminenti impegni a teatro : L'attrice britannica dovrà essere in scena a teatro dal 27 novembre e il comico romano dal 7 dicembre.

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista contro i talk sulla marchesa : "Me so' rotto le palle" : marchesa o non marchesa? Ad essere stufo del dilemma posto in svariati talk show è Maurizio Battista, che usa la sua pagina Facebook per sfogarsi con i fan. “Il problema delle ultime tre settimane non è il lavoro, non è l’euro, bensì sapere se Daniela del Secco è marchesa o no. Ma a noi che ce frega, pure se non lo fosse quale sarebbe il problema? E’ da settimane che vanno a parlare con lo zio, con il nonno, col padre”. Battista, uscito ...

Maurizio Battista SCHERZO DELLE IENE/ Video - il comico scopre di avere un figlio di 24 anni : MAURIZIO BATTISTA, Video SCHERZO IENE: il comico romano scopre durante una finta diretta radiofonica di avere un figlio di 24 anni nato da una notte d'amore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:46:00 GMT)

Street Food Battle : anticipazioni - ospite Maurizio Battista | 28 ottobre : Street Food Battle anticipazioni 28 ottobre 2018 – Maurizio Battista sarà l’ospite atteso per il nuovo appuntamento della sfida culinaria. Guidato da Simone Rugiati e Ludovica Frasca, lo show affronterà la sua quarta puntata mettendo al centro la cucina gourmet. Street Food Battle metterà a confronto i tre truck che cercheranno di conquistare il premio finale. Street Food Battle anticipazioni quarta puntata I migliori Food truck ...

Lory Del Santo/ Critiche dall'ex inquilino Maurizio Battista : "È indecifrabile" (Grande Fratello Vip) : Sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip Lory Del Santo, eliminata per finta e chiusa in solitudine, cosa che non è stata apprezzata dagli spettatori. Cosa succederà adesso?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Mattino Cinque - scontro tra Maurizio Battista e Valerio Merola | Video : Valerio Merola e Maurizio Battista sono stati ospiti nella puntata odierna di Mattino Cinque. I due hanno avuto un nuovo scontro verbale, dopo quello avvenuto durante la puntata del Grande Fratello Vip 3. Merola ha attaccato l’ex coinquilino per l’atteggiamento avuto nella casa nei suoi confronti insieme all’amico Enrico Silvestrin. Il comico, dal canto suo, è apparso molto infastidito ed ha affermato: “Se sono venuto qui ...