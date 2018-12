Manovra | oggi ultimo atto alla Camera Approvazione finale entro il 29

Manovra - una pioggia di tasse : ecco tutti i rincari e i furtarelli di Lega e M5s : Il problema non è il parlamento 'umiliato' di cui si lamenta tanto il Pd, che ora minaccia di ricorrere alla Corte Costituzionale , auguri, . Voti di fiducia, testi blindati e approvazioni notturne ...

Il dissidente 5s Gregorio De Falco : "Il governo sulla Manovra non ha rispettato Costituzione e Parlamento. Dovevamo lavorare anche oggi e domani" : Gregorio De Falco, capofila a Palazzo Madama dei dissidenti M5s, ieri non ha votato la manovra criticando il "metodo e il modo" con cui è arrivata al Senato. Nel governo ha visto un atteggiamento irrispettoso nei confronti della Carta, un comportamento anticostituzionale. Così come è molto critico verso il ministro Toninelli che "non si fa valere" con Matteo Salvini in tema di immigrati.Senatore De Falco, ieri ha voluto ...

Manovra - ennesimo rinvio : il maxiemendamento slitta a oggi pomeriggio : «Siamo in zona Cesarini, abbiamo creato un rallentamento; ci siamo e confidiamo che domani la Manovra possa essere approvata al Senato», spiega il premier Giuseppe Conte. Il gruppo dem occupa l’Aula per protesta. La discussione generale è fissata alle 16, le dichiarazioni di voto per la fiducia si terranno invece a partire dalle 20,30, cui seguirà la prima ”chiama”...

Manovra - il maxiemendamento arriva oggi | Le opposizioni : disprezzo per il Parlamento : La nuova legge di bilancio arriverà in Aula solo oggi alle 14. Quindi la discussione e il voto di fiducia. Salta la conferenza di fine anno del premier. Salvini: "La Manovra non è sotto dettatura Ue".

La Manovra slitta a oggi tra le perplessità del Quirinale. E Lega-M5S litigano sulle coperture : A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...

Manovra - slitta il maxiemendamento. Oggi il voto al Senato | : Il testo, che era atteso per venerdì, sarà depositato al Senato alle 14. La prima chiama a partire dalle 20. Insorgono le opposizioni, il Pd minaccia di occupare l'Aula. Il premier: "So che siamo in ...

Manovra economica - il voto slitta a oggi. Pd : "Occupiamo il Senato" : Rinviato l'approdo in Aula del maxiemendamento. L'opposizione insorge: "Parlamento ridotto a zerbino". Anche Casellati striglia l'esecutivo: "Rispetti Palazzo Madama". Conte si difende: "Ritardo non ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : oggi al voto il Maxi emendamento alla Manovra - 22 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Alle 14.00 il Maxi emendamento, Londra nuovamente disagi a Gatwick , 22 dicembre 2018, .

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Manovra : il voto in senato slitta alla notte? - 21 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Manovra: il voto in senato slitta alla notte? Vienna: spari in un ristorante, un morto , 21 dicembre 2018,

Manovra : oggi in Aula il maxiemendamento - nella notte la fiducia - : Dopo le polemiche di ieri, Palazzo Madama ha ripreso la discussione generale. Nel pomeriggio il testo che riassume le ultime modifiche, su cui sarà posto il voto di fiducia. L'iter prevede poi un ...

Manovra - maxiemendamento oggi in Senato : a che punto sono i lavori : (Foto ANSA/MASSIMO PERCOSSI) È atteso per oggi alle ore 16 in Aula al Senato il maxi-emendamento del Governo alla Manovra 2019 e su questo porrà la questione di fiducia. Lo hanno riferito Luca Ciriani (Fdi) e Loredana De Petris (LeU), dopo la conferenza dei capigruppo. Infuriate le opposizioni, perché di fatto dovranno accordare la fiducia quasi a scatola chiusa. Quindi, la commissione bilancio termina i lavori senza aver votato. Alle 22 di oggi ...

Manovra : oggi il maxiemendamento al Senato - stasera il voto di fiducia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse