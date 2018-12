Manovra | l’Italia ha preso la direzione giusta verso l’innovazione digitale Peccato però

Manovra - torna la trappola della web tax. L’Italia (arretrata sul digitale) tassa il futuro : E anche quest’anno è tornata, puntuale come un cinepanettone o un tormentone estivo fuori stagione: la web tax è spuntata all’improvviso nella Manovra finanziaria di fine anno. E non rassomiglia all’ormai mitologica figura della web tax nata tanti tanti anni fa con l’idea di richiamare quattro o cinque giganti della rete al pagamento delle tasse anche nel nostro Paese. Si chiama imposta sui servizi digitali da chiunque erogati, che si tratti di ...

A Natale i grillini lasciano ancora l’Italia senza una Manovra : E’ incredibile quanto sta accadendo in Italia. Dopo avere sfiorato la procedura d’infrazione, i grillini stanno davvero toccando il fondo.

Manovra - niente procedura di infrazione Moscovici all’Italia : «Non siamo nemici» La Borsa in rialzo - giù lo spread|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio

Manovra - l’Ue dà l’ok all’accordo con l’Italia : niente procedura d’infrazione : Il collegio dei commissari europei ha dato il via libera all'accordo con il governo italiano sulla Manovra varata da Roma e ora in discussione in Parlamento. Non ci sarà, quindi, la procedura d'infrazione dopo la revisione del deficit da parte dell'esecutivo e la nuova proposta presentata a Bruxelles.Continua a leggere

Manovra - c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Brexit e Gilet gialli in aiuto all’Italia : Manovra, c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Accordo chiuso fra Italia e Unione europea sulla legge di Bilancio. Secondo il Mef si tratta di un “accordo tecnico” che sarà passato ora “al vaglio dei commissari”. Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale che si conservi anche nell’ultimo tratto del negoziato, tenuto conto che, al momento, ci sono state ...

Esercizio provvisorio e aumento dell’Iva : cosa rischia l’Italia se non approva subito la Manovra : I tempi stringono e l'iter della legge di Bilancio rischia di essere ancora lungo e tortuoso. Ma cosa succederebbe se il Parlamento non approvasse la manovra entro il 31 dicembre 2018? Il rischio è che scatti l'Esercizio provvisorio, il che comporterebbe anche un aumento dell'Iva. Cos'è l'Esercizio provvisorio, come funziona e da quanto tempo non viene utilizzato.Continua a leggere

Manovra - l’Italia ancora non incassa il sì dell’Ue. Salvini : “No a figli a figliastri” : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Manovra - l’Italia ancora non incassa l’intesa con Bruxelles : vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Manovra - anche questa volta l’Unione Europea chiude la porta all’Italia : Manovra, scendere al 2,04% non basta a dirlo è proprio Bruxelles Di rado disposto a risolvere un problema se può rinviarlo per un altro giorno, il governo italiano non ce l’ha fatta. Neanche stavolta. Non ancora: la trattativa con Bruxelles sulla legge di Bilancio resta aperta anche se ormai siamo quasi oltre il tempo massimo; anche se la Commissione Ue potrebbe ancora decidere l’innesco di una procedura sui conti dell’Italia già domani. Il ...

Manovra - la Francia ha ricevuto un trattamento di favore? No - è l’Italia a essere malata : In questi giorni ci è capitato di leggere che la Francia avrebbe ricevuto un trattamento di favore rispetto all’Italia in merito alla Manovra di bilancio. Al governo di Macron sarebbe stato concessa la possibilità di realizzare di deficit di bilancio vicino o addirittura superiore al 3% mentre all’Italia sarebbe stato contestato prima il 2,4% e poi anche il valore ridotto del 2% (i 4 centesimi di punto non meritano commento). Si tratta tuttavia ...

Manovra - Conte : «L’Italia non è venuta a Bruxelles con il cappello in mano» : Il premier dopo il consiglio: “Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli, si discute anche a notte inoltrata”

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia : “Quest’anno +1% e nel 2019 +1 - 1%. Incertezza su impatto della Manovra” : Anche Fitch ha tagliato le stime di Crescita dell’Italia per l’anno in corso e per il 2019. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%. Fitch ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel 2019, alla luce della “Incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global ...

Manovra - il ministro Tria : “Spero che l’Italia non vada in recessione” : Proprio mentre il Parlamento si accinge ad approvare una Manovra che prevede una crescita dell'economia pari al +1,5%, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dichiara: "Preferirei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e quindi di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell'economia. Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna ...

Il problema dell’Italia non è più come cambiare la Manovra ma come cambiare il governo : I tremila imprenditori in rappresentanza di tre milioni di imprese e del sessantacinque per cento del pil italiano (dicasi sessantacinque) che si sono riuniti ieri alle Ogr di Torino per manifestare il proprio dissenso contro la cultura della decrescita veicolata dagli irresponsabili del cambiamento