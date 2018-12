Manchester di nuovo… United | già cancellata l’era Mourinho | ecco cosa ha fatto Solskjaer

sportfair

: ?? Nuovo vocabolo nell'Urban Dictionary inglese: Lukaku = /lu-ka-ku/ verbo, forma al passato: Lukaku'd ???? - DiMarzio : ?? Nuovo vocabolo nell'Urban Dictionary inglese: Lukaku = /lu-ka-ku/ verbo, forma al passato: Lukaku'd ???? - zazoomblog : Solskjaer nuovo volto alla squadra: ora il Manchester è davvero United - #Solskjaer #nuovo #volto #squadra: - zazoomnews : Solskjaer nuovo volto alla squadra: ora il Manchester è davvero United - #Solskjaer #nuovo #volto #squadra: -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Il nuovo allenatore norvegese ha apportato delle modifiche alle abitudini dei calciatori, ottenendo subito i risultati sperati L’arrivo disembra aver cambiato completamente il volto del, capace di ottenere sei punti nelle ultime due gare con Cardiff e Huddersfield.AFP/LaPresseUn successo mai in discussione quello arrivato oggi nel boxing day, su cui c’è anche la firma di Paul Pogba, autore di una splendida doppietta che permette ai ‘Red Devils‘ di portarsi a quota 32 in classifica. Sono ormai lontani i tempi di José, in cui la squadra sembrava appassita e priva di verve. L’allenatore norvegese ha restituito smalto e vigore ai propri giocatori, apportando anche alcune modifiche al modo di approcciarsi alle gare. Un esempio lampante riguarda proprio la giornata di ieri, in cuiha permesso ai propri ...