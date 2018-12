Luigi Di Maio - la 'fusione a freddo con la Lega' : il grillino rivela la sua più grande paura : Parla Luigi Di Maio . E snocciola le sue peculiari teorie. Quella tra Movimento 5 Stelle e Lega, attacca il capo politico pentastellato, ' credo sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha ...

Luigi Di Maio - il suo giochetto ridicolo per rovinarci il Natale : ecco tutte le sue balle : La tombolata con la zia zitella e il cugino logorroico non bastavano ad avvelenare il Natale: ora a mandarci di traverso il cappone ripieno arriva il giochino di Luigi Di Maio. ecco di che si tratta: secondo un post pubblicato ieri su Facebook dal nostro vicepremier, nel Paese starebbero «girando un

Salvini soddisfatto del lavoro con Di Maio : “Con Luigi lavoriamo bene - gli faccio gli auguri” : Salvini soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e contento per la manovra, un lavoro svolto con il collega Di Maio che apprezza e a cui augura le buone feste. “La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all’ospedale dei bambini Buzzi. “Uno legge i giornali e pensa a un’Italia diversa – ha detto ...

Manovra - Giancarlo Giorgetti e le parole che portano alla spaccatura con Luigi Di Maio : il retroscena : Approvata, più o meno, la Manovra, Lega e M5s guardano al futuro. In particolare alla campagna elettorale in vista delle Europee che può creare non poche tensioni in maggioranza. Già, perché per forza di cose, per tirare acqua al loro rispettivo mulino, Luigi Di Maio e Matteo Salvini non potranno ev

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il video di Capodanno con cui azzerano Beppe Grillo : I due capetti grillini si riuniranno in questi giorni: Alessandro Di Battista, infatti, ha comunicato il suo ritorno in Italia. Destinazione, la casa di Luigi Di Maio. I due, rivela il Corriere della Sera, non solo trascorreranno le feste insieme ma saranno protagonisti di una piccola rivoluzione pe

Sondaggio - Matteo Salvini massacrato dopo la manovra : ecco le cifre. Peggio solo Luigi Di Maio : La manovra del governo di Lega e M5s piace a pochi. A pochissimi. Sia in Parlamento sia nel resto d'Italia. E l'ultima certificazione in tal senso arriva da un Sondaggio Ipr Marketing di Antonio Noto ...

Luigi Di Maio - arriva in manovra all'ultimo secondo una norma per 'salvare il padre' : Il Senato approva la fiducia tra risse e urla dell' opposizione. De Falco si astiene e Forza Italia esclama: "Il Paese ora è più povero". Il Partito Democratico, invece, ha promesso che ricorrerà alla Consulta per violazione del regolamento di Palazzo Madama. Nella manovra appena approvata è stato inserito all'ultimo il famoso "saldo e stralcio", una norma che era stata contestata e rimossa dai 5 Stelle, ma alla fine è stata inserita. Una legge ...

Luigi Di Maio salva suo padre - la vergogna in manovra : regalino da 125mila euro? : Una manovra perfetta...per salvare il papà di Luigi Di Maio . Nel testo del governo di M5s e Lega, infatti, spunta una norma ad personam. Si parla del ' saldo e stralcio ', rientrato all'ultimo ...

Luigi Di Maio : 'Io e Alessandro Di Battista passeremo insieme le vacanze di Natale' : Mancano poche ore al ritorno in Italia dell'uomo che potrebbe rilanciare o invece mandare a carte quarant'otto il Movimento 5 Stelle: Alessandro Di Battista , infatti, sarà tra 48 ore , lunedì 24 ...

Luigi Di Maio - il leader da ridere disintegrato da Guido Crosetto : 'Cosa scriveva nel 2017' : La vicenda è nota: il governo Lega-M5s ha saltato l'esame in commissione Bilancio sulla manovra. La scelta ha scatenato le opposizioni, che hanno parlato di democrazia calpestata. Restano impresse le ...

Luigi Di Maio - delirio su Silvio Berlusconi : 'Registrate tutto - così lo incastriamo' : Il grillino Luigi Di Maio è terrorizzato da Silvio Berlusconi . O meglio, è terrorizzato dall'idea che dal M5s si muovano in massa verso Forza Italia, tanto da aver detto di avere fantomatiche ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini scendiletto di Luigi Di Maio. Dilettante allo sbaraglio - che fine farà : Castiga gli imprenditori, gli unici in grado di rilanciare l' economia, e incoraggia i fannulloni a non lavorare dato che incasseranno l' assegno previsto per chi, non sapendo fare un mestiere, se ne ...

Sondaggio Tecnè sulla manovra - bocciatura clamorosa per Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Uno dei primissimi sondaggi post-manovra è quello firmato da Tecnè . Rilanciato da TgCom24 , non lascia grandi dubbi: gli italiani bocciano senza appello quanto fatto da Lega e M5s . Nel dettaglio, i ...

Indagato Antonio Di Maio - il papà di Luigi : Antonio Di Maio, papà del vicepremier Luigi, è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di Nola per deposito incontrollato di rifiuti. La notizia è riportata dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l’indagine sarebbe partita dal ritrovamento nel terreno attiguo alla masseria della famiglia Di Maio di alcuni rifiuti inerti, di una carriola e di alcuni secchi. La vecchia masseria di Antonio Di Maio sita nel ...