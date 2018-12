L' omaggio di Roma a Mimmo Rotella

Roma - il papa compie 82 anni : nevicata artificiale in omaggio a Francesco : Domani, 17 dicembre, alle 16,30 davanti al sagrato della chiesa di Santa Lucia, in via dei Banchi Vecchi a Roma, la banda 'Arturo Toscanini' di Settecamini eseguirà il Messia di Haendel con una ...

Roma : aperta camera ardente per rendere omaggio a Fantastichini : Roma – È stata aperta alla Casa del cinema di Roma la camera ardente dell’attore Ennio Fantastichini, scomparso lo scorso primo dicembre per complicanze legate a una leucemia. Presente il figlio Lorenzo, mentre tra gli amici e i colleghi sono arrivati a Villa Borghese Valerio Mastandrea, Claudio Amendola, Margherita Buy, Alessandro Haber e Roberto Herlizka. Attorno al feretro, al centro della sala Deluxe, corone di fiori e un cuscino ...

'omaggio a Vincenzo Cerami' : mercoledì alla Casa del Cinema di Roma : L' ' Omaggio a Vincenzo Cerami ' mercoledì 5 dicembre chiuderà la quindicesima edizione di Percorsi di Cinema - rassegna nata nel 2004 da un'idea di Alessandro Rossetti e Massimo Sani e organizzata ...

Roma - Totti nella Hall of Fame. E che omaggio dal Real... : Francesco Totti saluta l'Olimpico. Afp 'Un capitano è sempre'. Soprattutto se quel capitano è Francesco Totti. Lo storico numero 10 della Roma, prima della sfida tra i giallorossi e il Real Madrid, è ...

Roma : a Casa del Cinema omaggio a Marcello Matroianni : Roma – Si terra’ sabato 24 novembre alle ore 11.30 (Sala Deluxe) della Casa del Cinema, a Roma, l’incontro ‘Marcello, il Cinema, il Caffe”, un appuntamento aperto al pubblico che intende ripercorrere – attraverso racconti, proiezioni di spezzoni di film e interventi dal vivo di personalita’ del mondo della cultura – il significato e la funzione che il caffe’, simbolo dell’eccellenza ...

Milano - nostalgici al Campo X per l’omaggio ai caduti Rsi : “Questa non è Predappio”. E a qualcuno scappa un saluto romano : “La manifestazione non è stata vietata, il preavviso dato in Questura parlava di una commemorazione di carattere ‘statico’, quindi nessuna parata nera, nessun corteo ‘dinamico’”. Valerio Zinetti, responsabile dell’associazione “Memento“, ha spiegato così il motivo del regolare svolgimento della celebrazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana al Campo X del cimitero Maggiore di ...

Festa del cinema di Roma - un ricordo personale e un omaggio a Stelvio Cipriani : Illustrazione di Lorenzo Pierfelice Il primo ottobre sono stato raggiunto come tutti da una notizia, la morte di Stelvio Cipriani. Il maestro di musica da cinema stava combattendo con i duri postumi di un ictus che lo aveva colpito lo scorso dicembre. In pochi intimi ne erano al corrente, qualcun altro ne aveva appreso le condizioni soltanto pochi mesi fa, ma tutto avvolto da un silenzio preoccupante intorno alle sue condizioni. Quel lunedì ...

Roma - in via Condotti omaggio a Carlo Vanzina : emozioni lunghe 35 anni : La Città Eterna festeggia Carlo Vanzina. E lo fa con un doppio tappeto rosso: uno in via Condotti, circondato da 26 locandine dei suoi film più celebri, e l'altro, in serata, alla Festa del Cinema. ...

Roma rende omaggio alla magnifica Isabelle Huppert : Quella di Isabelle Huppert, Premio alla carriera alla Festa del cinema di Roma, è una storia d'amore col cinema che dura da oltre 40 anni e vanta 120 film.Seduta in mezzo al direttore della Festa, Antonio Monda, e a Richard Peña, Isabelle Huppert ha ripercorso il suo passato commentando alcune clip tratte da pellicole che l'hanno avuta tra gli interpreti.Si è detta da subito "contenta di tutto ciò che ha fatto e grata di aver incontrato registi ...