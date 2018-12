L’Isis rivendica l’attentato nel ministero degli Esteri a Tripoli | tre morti e almeno 21

Trump rivendica : “Abbiamo sconfitto L’Isis in Siria” e annuncia il ritiro : Donald Trump rivendica : “Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria” e spiega che “era l’unica ragione di essere lì”. Lo ha scritto

L’Isis ha rivendicato l’attacco a Melbourne : Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco a Melbourne, in Australia, in cui un uomo ha accoltellato in strada tre persone, uccidendone una. La polizia è intervenuta, sparando e colpendo almeno una volta all’addome l’autore dell’attacco, ora in arresto e ricoverato