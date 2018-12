L' Inter batte il Napoli 1-0 | le pagelle | Martinez conquista San Siro

Inter - Handanovic non si abbatte : 'Possiamo vincere l'Europa League' : ... 'Sicuramente la Champions è un obiettivo sfuggito, volevamo andare avanti, ma non c'è da piangere, ormai è andata - ha dichiarato lo sloveno a Sky Sport -. A febbraio inizierà l'Europa League e ...

Harakiri nerazzurro. L'Inter non batte il Psv e saluta la Champions : Addio Champions. Con tanti rimpianti e la consapevolezza di potersela prendere solo e soltanto con sé stessi. Perché se in casa, davanti a un pubblico che ha spinto dall'inizio alla fine, non riesci a battere il Psv cenerentola del girone c'è poco da dire. Altro che pensieri di biscotto rivolti a Barcellona. I blaugrana fanno la loro partita e fermano il Tottenham sul pari. Bastava vincere, si poteva e si doveva fare. Non si fa? Si va a casa. E ...

Brutto presagio per l'Inter : il Tottenham baby batte il Barca ed elimina i nerazzurri : Arrivano brutti segnali da Barcellona per l' Inter . In Youth League la squadra primavera del Tottenham ha vinto 2-0 contro i catalani, già qualificati, e ha eliminato i nerazzurri vincenti 3-0 sul ...

Valverde : "Inter - giocheremo per vincere. Ma se battevi il Tottenham non eri in questa situazione" : Le speranze di qualificazione dell' Inter passano anche dal Barça. Valverde promette massimo impegno, ma lancia anche una stoccatina. "Farò dei cambi. I giocatori che hanno avuto problemi come Luis ...

Il Napoli batte il Frosinone 4-0 e allunga sull'Inter : ora è a +6 in classifica : Zielinski la apre, Ounas la indirizza e Milik la chiude con una doppietta . Finisce 4-0 tra Napoli e Frosinone , partita quasi mai in discussione e dominata per tutti i novanta minuti dalla squadra di ...

Serie A - la Juventus batte 1-0 l'Inter : decide il goal di Mandzukic : La quindicesima giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo tra Juventus e Inter svoltosi questo venerdì 7 dicembre, nel quale i bianconeri si sono imposti per 1-0 al termine di una partita equilibrata tra due compagini che hanno giocato alla pari. Chi auspicava una partita spumeggiante caratterizzata da tante reti, si è dovuto accontentare invece di un incontro nettamente diverso, in cui entrambe le difese hanno fatto un buon ...

Il derby d'Italia va alla Juventus che batte l'Inter 1-0 : I bianconeri battono i nerazzurri e allungano in classifica. Domani sarà il turno del Napoili che affronterà il Frosinone - La Juventus batte l'Iinter con una rete di Mario Mandzukic al 66esimo del ...

Mandzukic batte l’Inter e porge lo scudetto alla Juventus : Quattordici vittorie e un pareggio La Juventus batte anche l’Inter e ancora una volta a risolvere la partita è Mandzukic. La squadra di Allegri ha cosi vinto quattordici partite delle quindici disputate: un solo pareggio, contro il Genoa di Juric. Una media pazzesca che porterebbe la Juventus a concludere il campionato a 109 punti. Mandzukic si conferma calciatore tanto forte quanto sottovalutato. Uno dei pochi calciatori che c’è ...

Calcio - la Juventus batte l'Inter 1-0 : 22.26 La Juventus vince il derby d'Italia con l'Inter (1-0) allo 'Stadium' e consolida la vetta (Napoli momentaneamente a -11, i nerazzurri ora a -14). Buona partenza bianconera,poi in cattedra l'Inter con un clamoroso palo colto da Gagliardini (29') su sponda di Icardi. La Juve soffre 15', poi domina il finale di tempo (Handanovic salva su Chiellini (36'). In apertura di ripresa Politano sciupa un'altra grande chance, i bianconeri si ...

Mazzola : 'L'Inter batterà la Juventus' : Sandro Mazzola parla del big match di questa sera tra Juventus e Inter: 'In alcuni momenti i nerazzurri mi piacciono molto - le sue parole a RMC Sport -. Se i nerazzurri partiranno con il piede giusto potranno sorprendere la Juventus . CR7 ha portato entusiasmo alla Juventus , è questo il potere dei grandi campioni come lui. Il confronto con ...

Juventus-Inter - l’ex Fresi : “I neroazzurri possono riaprire tutto. Ecco come si batte la Juve…” : Salvatore Fresi, ex giocatore della Juventus e dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportNews.eu rilasciando alcune dichiarazioni sul derby d’Italia. L’ex difensore titolare nerazzurro nel famoso match del 98', ricordato per le polemiche causate dal rigore non assegnato a Ronaldo sull’intervento falloso di Iuliano, ha commentato il proprio quella partita: “Grande rammarico perché furono vanificati tutti ...

Batterio Chimera - Salus Hospital : “Legame tra Intervento - contagio e decesso in fase di verifica” : Di seguito la nota della direzione sanitaria di Salus Hospital (Reggio Emilia) in merito all’accertamento di due nuovi casi di contagio da micoBatterio Chimera. I due pazienti, si spiega “sono stati operati al Salus Hospital fra il 2011 e il 2015, erano affetti da polipatologie e sono stati regolarmente dimessi dopo la verifica dell’adeguato stato di salute. Il decesso si è quindi verificato dopo diversi anni e non durante il ...

Bobo Vieri : "L'Inter può battere la Juventus - Spalletti è sulla strada giusta" : L'anticipo della 15a giornata di Serie A mette di fronte Juventus e Inter, il Derby d'Italia, mai una partita come le altre. "Non c'è una favorita - ha commentato Bobo Vieri , ex di entrambe le ...

Inter - Skriniar : 'A Torino per battere la Juve. Futuro? I tifosi stiano tranquilli' : Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport : le sue dichiarazioni'. DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - 'Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas'. JUVE-Inter - 'Sarà una partita difficile, ma noi siamo una ...