Libia | attentato a Tripoli | Isis rivendica l' attacco - Curiosità | news ed informazioni

Moavero condanna l'attentato in Libia : 20.00 "Fermo impegno italiano nella lotta a ogni forma di terrorismo" è stato espresso dal ministro degli Esteri Moavero Milanesi, che ha condanna to l'attentato compiuto a Tripoli contro il ministero degli Esteri del governo di accordo nazionale. "L'Italia -informa una nota della Farnesina- sostiene l'azione del rappresentante speciale del segretario generale Onu affinché si pervenga a rafforzare la stabilizzazione, l'unità nazionale e la ...

Libia : attentato al ministero degli Esteri - sei morti e nove feriti : Tra i Paesi interlocutori per il raggiungimento di una stabilità politica figura anche l'Italia. Proprio il 23 dicembre Giuseppe Conte era volato in Libia per portare avanti la stabilizzazione del ...