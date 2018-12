L' Etna fa paura | terremoto nella notte a Catania | 4 | 8 gradi | 10 feriti

huffingtonpost

: Etna, sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte: crollano case, ci sono feriti, gente in strada [news agg… - repubblica : Etna, sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte: crollano case, ci sono feriti, gente in strada [news agg… - rtl1025 : +++#Terremoto nella notte a #Catania, legato all’eruzione dell’#Etna. Paura, due feriti lievi, gente in strada+++ - fattoquotidiano : Etna, scossa di magnitudo 4.8 tra Viagrande e Trecastagni: quattro feriti. Paura a Catania -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Molta, danni e diecinon gravi per unmagnitudo 4.8 staa nord dilegato all' attività dell'. Il sisma alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande.Diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18. Il prefetto fa aprire scuole e palestre comunali per accogliere le persone che non possono o non vogliono rientrarepropria casa, perché inagibile o per. Sopralluogo del capo della Protezione civile nazionale Borrelli per il punto dei danni e gli interventi di assistenza. Operativo l'aeroporto diIl sottosegretario Crimi: massima assistenza alla popolazione.