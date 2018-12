L’Eredità | ghigliottina troppo semplice | Viviana vince ma il pubblico sospetta

tvzap.kataweb

: Il problema non è Viviana, il problema è a monte. #leredità - Nick_kos_72 : Il problema non è Viviana, il problema è a monte. #leredità - Libero_official : Perché questa ragazza sta diventando un problema per la Rai. E nel mirino c'è sempre lui, Flavio Insinna - noitre32 : Toh che caso, proprio alla vigilia di Natale: a L'Eredità di Flavio Insinna qualcosa non torna, addio a migliaia di… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) A Natale siamo tutti più buoni, ma se lo sono le risposte ad un quiz allora si scatenano le proteste, così come è accaduto in occasione di due ghigliottine, il gioco conclusivo dell’Eredità, ritenutefacili. Una il giorno della Vigilia e una il giorno di Natale. Le puntate del 24 e del 25 dicembre sono valse aFilomena, la campionessa in carica, la bellezza di 142.500 euro in gettoni d’oro, ma agli occhi degli spettatori più affezionati sono parse più semplici del solito.Nella prima, andata in onda il 24 dicembre, la ragazza si è portata a casa 47.500 euro rispondendo ‘TOMBOLA’ al gioco finale della. Le parole indizio? “piazza, costare, automatica, premi, napoletana”. C’è da dire cheha più che altro tirato ad indovinare, riuscendo infatti ad associare il termine solo a ‘napoletana’, per poi ...