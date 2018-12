Le star del cinema più pagate | vince Clooney ma non per i film | mentre il re degli

Film più attesi del 2019 : da Scorsese a Tarantino. Arriverà Pinocchio di Garrone e star Wars. Tra le coppie inedite Di Caprio e Pitt : Mentre sta per chiudersi il 2018 ed ognuno, tra le varie classifiche dell'anno, magari si chiederà qual è stato il Film più interessante della stagione, è già ora di pensare al 2019 ed ai che verranno.

Amori da star - tutte le nuove coppie del 2018 : Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018Le nuove coppie del 2018C’è chi è tornato insieme dopo un ...

Di Maio ha spiegato all'AGI tutta la strategia del governo su startup e innovazione : In realtà in Italia c'era già una legge, da un anno, ma era scritta così male che il ministero dell'economia non ha mai fatto il decreto attuativo perché avrebbe punito le imprese italiane al posto ...

Di Maio ha spiegato all'AGI tutta la strategia del governo su startup e innovazione : “Buon Natale!”. Sono da poco passate le undici del mattino della vigilia di Natale del primo anno di governo gialloverde. Dopo giorni concitati come non si erano mai visti, dopo le lacrime di Emma Bonino in difesa del Parlamento, dopo la notte dei senatori alle prese con una manovra economica che avrebbero votato senza neanche il tempo di leggerla, dopo le ennesime polemiche furibonde che facevano da contraltare agli ennesimi post di ...

Microsoft starebbe sviluppando delle webcam 4K compatibili con Xbox One : Come riporta Eurogamer.net, secondo quanto riferito, Microsoft starebbe sviluppando delle webcam 4K per Windows 10 con supporto per Xbox One.Secondo Thurrot.com (grazie, TechRadar), Microsoft sta sviluppando "diversi" modelli completi di funzionalità integrata Windows Hello, così potrete accedere alla vostra Xbox One utilizzando il riconoscimento facciale, proprio come Kinect. I report suggeriscono che alcune webcam potrebbero anche offrire la ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list del gigante femminile : Brignone resta quinta : Brignone resta quinta, Bassino nella top ten, Irene Curtoni si allontana dalle prime 15: la nuova start list del gigante femminile Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all’undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po’ di più dalle prime quindici (che comprendono anche la ritirata Manuela Moelgg) e ora rischia di uscire dalle prime quindici nella prossima ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list dello slalom femminile : Costazza tra le migliori 15 : Costazza torna nelle migliori quindici dello slalom femminile, Irene Curtoni guadagna una posizione: ecco la start list aggiornata Sono di nuovo due le italiane nel primo gruppo della start list di slalom. Irene Curtoni guadagna una posizione e passa dal 14° al 13° posto dopo la gara di Courchevel, lo stesso fa Chiara Costazza che torna in 15esima posizione. In resta c’è ovviamente Mikaela Shiffrin con 881 punti, resta tra le ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : la start list dello slalom maschile di Madonna di Campiglio : start list dello slalom maschile: Moelgg ottavo, Gross fuori dai quindici, ora Razzoli è trentunesimo Lo slalom di Madonna di Campiglio provoca qualche cambio nella start list di slalom. Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg guadagna una posizione passando dal nono all’ottavo posto, mentre Stefano Gross esce dal gruppo dei primi quindici dopo aver inforcato nell’ultima porta sulla 3-Tre e adesso è sedicesimo, ...

Biathlon - Dorothea Wierer felice del 4° posto nella mass start : “potrebbe sembrare deludente - ma non lo è” : Dorothea Wierer ha parlato a caldo dopo il piazzamento al quarto posto nella mass start femminile di Nove Mesto Dorothea Wierer archivia con un sorriso il quarto posto nella mass start femminile di Nove Mesto, che chiude la prima parte della stagione di Coppa del mondo con la finanziera altoatesina in vetta alla classifica generale grazie a cinque podi su otto gare complessive. “Il quarto posto potrebbe sembrare un po’ ...

Napoli - Capodanno al Plebiscito la star della dance è Amii Stewart : Inizia a delinearsi la kermesse di fine anno in città che avrà come sempre un doppio palcoscenico: piazza del Plebiscito per il cosiddetto concertone e il lungomare. La particolarità del 2018 è che si ...

Natale e Capodanno con i Delitti del BarLume : Sky lancia due nuovi episodi con Corrado Guzzanti guest star : Natale e Capodanno con un regalo speciale da parte di Sky che ai propri abbonati ha messo sotto l'albero due nuovi episodi de I Delitti del BarLume. La serie tv ispirata ai romanzi di Marco Malvadi e ambientata nella provincia toscana è pronta a tornare sul piccolo schermo gli episodi dal titolo Il battesimo di Ampelio e Hasta Pronto Viviani, il primo in onda il 25 dicembre e il secondo proprio a Capodanno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : il giorno della mass start. Johannes Boe il favorito - l’Italia al femminile vuol essere grande : Ultima giornata di gare a Nove Mesto (Repubblica Ceca) per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Domani, sulle nevi ceche, andrà in scena il doppio appuntamento della mass start maschile e femminile e come al solito lo spettacolo non mancherà. Nella gara in partenza in linea l’incertezza regna sovrana e l’esito non è mai scontato per le tante variabili che la caratterizzano. Tuttavia, per quanto è emerso nel corso ...

