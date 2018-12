Le 5 serie migliori e le 5 peggiori del 2018

I 5 migliori episodi natalizi delle serie tv - da Friends a Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory : L'alternativa ai parenti che invadono le vostre case il 25 dicembre? Guardare (o riguardare) i migliori episodi natalizi delle serie tv. La magia di una delle notti più attese dell'anno coinvolge anche i nostri personaggi preferiti: spazio quindi ad addobbi, storie e tradizioni particolari. Ecco quindi 5 tra i migliori episodi natalizi delle serie tv che più ci hanno emozionato. Espiazioni (Buffy) Le prime stagioni di Buffy sono state una ...

serie A - le migliori giocate della 17giornata : Eppure la stagione del centrale del Napoli è stata eccezionale, catapultandolo con forza nel discorso intorno ai "migliori centrali del mondo". Koulibaly unisce capacità di marcatura molto rare a una ...

I 10 migliori momenti delle serie tv nel 2018 : The Americans, Il confrontoAtlanta, Il tour del museoBarry, ShakespeareBodyguard, La scena di sessoBoJack Horseman, Il discorso al funeraleGlow, Lo show nello showThe Handmaid's Tale, La punizione di SerenaHill House, Le due tempesteKilling Eve, La cenaSharp Objects, La casa delle bamboleSono state tante le serie tv che hanno segnato il 2018: alcuni dei nuovi titoli seriali hanno portato una ventata di freschezza e innovazione, mentre altre ...

I migliori 5 episodi di Natale delle serie tv : Invece che la classica maratona di film natalizi, perché non guardare serie tv con episodi ambientati a Natale ? Le serie thanno preso così tanto campo che, ormai, possono tranquillamente sostituire i ...

serie A - giornata 17 : un sabato ricco di partite in compagnia delle Migliori Quote di William Hill : Con la sconfitta di Bergamo sono salite a cinque le partite senza vittoria per la Lazio, che nelle precedenti quattro giornate aveva sempre pareggiato. L’avversario dei biancocelesti, il Cagliari, ha invece perso contro il Napoli la prima partita casalinga, portando a quota sei il numero di incontri che hanno mancato l’obiettivo dei tre punti. Per questo match le Quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sorridono ai ...

Le migliori serie tv del 2018 : McMafia - Amazon Prime Video Figlia del Best Seller di Misha Glenny (McMafia - Droga, armi, essere umani: viaggio attraverso il nuovo crimine organizzato globale), ha mixato il racconto delle rotte internazionali del crimine con la storia di una famiglia di esuli russi a Londra. Si è fatta notare anche per il protagonista: James Norton, attore classe 85 formatosi alla grande scuola del teatro inglese che secondo rumors potrebbe presto scalzare ...

I migliori siti e servizi per vedere serie TV in streaming : Negli ultimi da anni, le Serie TV, stanno acquisendo sempre maggiore successo, grazie all’impegno e agli investimenti che i grossi produttori stanno dedicando a questo fenomeno. Siamo abituati a vedere Serie Tv sempre più belle e avvincenti uscire ogni anno, in nuove capitoli o completamente nuove, non solo straniere ma anche italiane. Il modo di […] I migliori siti e servizi per vedere Serie TV in streaming

I migliori personaggi delle serie tv nel 2018 : Miriam "Midge" Maisel - The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)Retsuko - Aggretsuko (Netflix)Lila Cerullo - L'amica geniale (Rai, Hbo, Tim Vision)Todd Chavez - Bojack Horseman (Netflix)Rebecca Bunch - Crazy Ex-girlfriend (Cw)Martino Rametta - Skam Italia (Tim Vision)Ambrose Spellman - Le terrificanti avventure di Sabrina (Netflix)Earnest "Earn" Marks - Atlanta (Fx)Debbie Eagan - Glow (Netflix)Villanelle - Killing Eve (Bbc)Se le serie tv ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della decima giornata di serie A : Murilo super - Kaká una sentenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019, penultimo del girone d’andata. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Murilo FERREIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS) – Senza ombra di dubbio è lui il simbolo dell’Acqua&Sapone Unigross nel rotondo successo ...

Basket femminile - le migliori italiane della 10a giornata di serie A1. Jasmine Keys e il blocco di Venezia fanno la differenza : Tra conferme e ritorni di fiamma: la decima giornata di Serie A1 2018-2019 racconta varie storie italiane nell’arco dei suoi sei incontri, passando da chi è ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale a giocatrici di comprovata esperienza che ancora sanno di poter dire la loro. Partiamo, in questo caso, da Jasmine Keys: la ventunenne di Vicenza, già nel giro delle Nazionali giovanili e poi entrata anche nel cerchio delle scelte di ...

Pallanuoto - i migliori italiani della decima giornata di serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

Pallanuoto - i migliori italiani della decima giornata di serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di serie A : Girelli-Cernoia tandem vincente - Bonetti creatività al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): Devastante: questo l’aggettivo per definire la punta bianconera. Due inzuccate e due gol di pregevole fattura che hanno permesso alla ...

Volley - serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...