Lazio | derby Inzaghi | Simone batte Pippo 2-0

Simone inguaia Pippo - alla Lazio il 'derby degli Inzaghi' : Roma - Fratelli coltelli. Simone Inzaghi inguaia Pippo, la sua Lazio va a vincere 2-0 col minimo sforzo a Bologna, contro una squadra impaurita e involuta, di fatto incapace di costruire palle gol e ...

Tutti gli anticipi - e le tv - della serie A : il derby Lazio-Roma di sabato alle 20.30 : Ecco il calendario completo delle partite, con indicato se verrano trasmesse da Sky Sport oppure da Dazn. 20GIORNATA sabato 19 gennaio 2019 Roma-Torino ore 15.00 - SKY Udinese-Parma ore 18.00 - SKY ...

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Caprari - Lazio-Samp come un derby : «Avevo il poster di Totti in camera» : Caprari, cuore lupacchiotto, racconta i suoi primi passi nel mondo del calcio con la maglia della Roma: domani il 'derby' con la Lazio

Derby di Genova e big match Lazio-Milan nella 13esima di Serie A : impegni in discesa per Juventus - Inter e Napoli : Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo la Serie A con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in discesa. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisal matchpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ...

Lazio - derby con la Roma per un trequartista : La Lazio , dopo Sergej Milinkovic-Savic , vuole tornare a pescare in Belgio . Come scrive il Corriere dello Sport, nel mirino di Tare è finito Giorgi Chakvetadze , tuttofare offensivo del '99 di proprietà del Gent , sul quale c'è anche la Roma.

Arbitri : Lazio-Milan a Banti - Doveri per il derby di Genova : Luca Banti, della sezione di Livorno, è l'arbitro scelto per Lazio-Milan, incontro della 13/a giornata della Serie A di calcio, in programma domenica prossima, alle 18. Il derby della Lanterna Genoa-...

Marsiglia - il 'derby' di Garcia e Strootman : 'L'Olimpico è casa - con la Lazio è una finale' : FIUMICINO - L' Olympique Marsiglia è a Roma . I francesi, sbarcati poco dopo mezzogiorno e trenta all'aeroporto di Fiumicino, affronteranno domani allo Stadio Olimpico la Lazio nell'incontro valido ...

Accadde oggi - 7 novembre 2010 : la Roma vince il derby contro la Lazio : Per la seconda volta nella sua storia, la Roma vince 5 derby di fila (ma in due stagioni). A Firenze, la Roma pareggia 2-2 con i padroni di casa grazie a un’altra doppietta di Totti, che si sblocca nello stadio dove non aveva mai segnato. Poi la Roma fa 13 punti nelle ultime partite di campionato ma dopo la sconfitta contro il Catania per 2-1, la Roma rimane fuori dalla Champions League. La stagione si chiude con un 3-1 in favore dei ...

Tra Lazio e Roma un derby per la Champions lungo sette mesi : Dopo dieci giornate di campionato, la situazione nella parte alta della classifica sembra essere già abbastanza chiara. C'è la Juventus che fa un campionato a parte e che, ovviamente, è in testa; c'è ...

A Inzaghi il derby con Garcia - Marsiglia 1 Lazio 3 : A Inzaghi il derby con Garcia, Marsiglia 1 Lazio 3 – La Lazio ha sconfitto il Marsiglia prima nel gioco, poi nel netto risultato. Il derby tra Inzaghi e Rudi Garcia in Coppa Uefa non ha avuto storia, con i biancazzurri padroni in casa altrui, con i francesi a inseguire senza avere idee di come fare. Tra due settimane la partita di ritorno all’Olimpico. Rudi Garcia potrà consultare il solito romanzetto scritto anche oggi nei suoi foglietti, ...

Marsiglia-Lazio - Inzaghi : "Siamo alla pari. Garcia? Nessun derby" : La vittoria di Parma è già in archivio, la Lazio non può fermarsi. Domani al Velodrome di Marsiglia la attende una partita fondamentale, forse decisiva per gli esiti del suo girone di Europa League. '...