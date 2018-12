ilcapoluogo

: RT @IlCapoluogo: L’Aquila Boxe, medaglia di bronzo per merito sportivo - RobertaGaleotti : RT @IlCapoluogo: L’Aquila Boxe, medaglia di bronzo per merito sportivo - fogliadinieliia : RT @IlCapoluogo: L’Aquila Boxe, medaglia di bronzo per merito sportivo - IlCapoluogo : L’Aquila Boxe, medaglia di bronzo per merito sportivo -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) ... l'no Fernando Fiore vola in finale SUCCESSINI Azioni in rialzo per l'MEMORIA Andrea Della Pelle, una serata diper ricordarlo SPORT Giovaneno campione del Torneo ...