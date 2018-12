L' anno che verrà - Il 2019 dalla A alla Z FOTO GALLERY

Matteo Salvini garantisce tempi brevi alle Regioni che hanno chiesto l’autonomia : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini garantisce tempi brevi alle Regioni del Nord in materia di autonomia. “Ci siamo dati dei tempi,

Previsioni Meteo - anticiclone sempre più forte verso Capodanno in tutt’Europa : ancora +20°C al Nord Italia - super caldo anche a Londra e Parigi : 1/9 Lunedì 31 Dicembre 2018 ...

Capodanno 2019 su Rai 1 : sul palco anche Massimo Ranieri - Il Volo e Malika Ayane : anche quest'anno, su Rai 1, il 31 dicembre, andrà in onda in prima serata "L'Anno Che Verrà", il programma che trascina il pubblico a salutare l'anno che sta per concludersi, fino portarlo a quello nuovo. anche quest'anno lo show si terrà in Basilicata, precisamente a Matera, che è già stata cornice dell'edizione che accompagnò dal 2015 al 2016, sempre condotta da Amadeus, il quale per la quarta volta di fila guiderà i telespettatori ed il ...

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio nell’ultima gara dell’anno solare : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio nell’ultima gara dell’anno : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

Asilo nido di Biella : multe ai genitori che vanno a prendere in ritardo i propri figli : A Cossato, in provincia di Biella, sono state introdotte delle sanzioni per i genitori che vanno a prendere costantemente in ritardo i propri figli. A pochi giorni dalle festività natalizie, infatti, sono state varate delle misure più severe che possano garantire una migliore organizzazione del lavoro di insegnanti ed educatrici che operano nella struttura. Il nuovo regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale della cittadina ...

Spalletti : 'Nainggolan salta Inter-Napoli perché le regole vanno rispettate. Ma non è sospeso a lungo termine' : Il caso Nainggolan, sospeso dalla società con un comunicato stampa. Ma non solo. Nel giorno di Natale, a poche ore dal big match contro il Napoli, Luciano Spalletti parla proprio del caso che ha ...

USA - Trump : lo shutdown “continua finché non saranno assicurati i fondi per il muro” : Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito oggi che lo “shutdown” (il blocco parziale delle attività federali) non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico: Trump ha reso noto che si recherà alla frontiera a gennaio per una visita presso una nuova parte della barriera in costruzione. L'articolo USA, Trump: lo shutdown “continua finché non saranno ...

OSCAR 2018 – La rivelazione italiana dell’anno è… La top 10 : Tortu storico - Paternoster esplode - che novità dal nuoto : Il 2018 ha sicuramente regalato nomi nuovi all’Italia dello sport, atleti esplosi nel corso di questa stagione su cui possiamo puntare per il prossimo futuro, promesse che sono sbocciate e che hanno ottenuto risultati importanti. L’Italia si coccola alcune nuove stelle che si sono affacciate sul panorama internazionale e che hanno subito fatto la differenza, elementi che potrebbero farsi valere nei prossimi anni e che si sono ...

Salvini ha detto che i furbi non vedranno un euro del reddito di cittadinanza : 'Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno': così sul reddito di cittadinanza si è espresso il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una ...

Salvini ha detto che i furbi non vedranno un euro del reddito di cittadinanza : "Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno": così sul reddito di cittadinanza si è espresso il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una battuta a margine della visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano mandata in onda dal Tg1. Matteo Salvini ha inoltre assicurato che entro metà febbraio arriverà la proposta ...

Raggi è certa che il 2019 sarà l'anno del riscatto di Roma : 'Sono stati 2 anni intensi di lavoro, abbiamo superato molte difficoltà. Ora arriva il momento di raccogliere i frutti di questo impegno. E ne sono certa: il 2019 sarà l'anno del 'riscatto''. Lo ...

'A Natale pochi banchettano lautamente - troppi non hanno pane per vivere' : È iniziata nella Basilica di San Pietro la solenne liturgia della notte di Natale. Preceduto da cardinali e vescovi, Papa Francesco ha attraversato la navata centrale per dare inizio al rito. Gremita ...

Il Papa : 'Pochi banchettano - molti non hanno pane per vivere' : E' un'omelia che invita alla condivisione, quella del Papa nella messa della notte di Natale. L'uomo, denuncia il Pontefice, "è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il senso ...