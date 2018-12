La Roma batte il Sassuolo e si porta a -4 dalla zona Champions

Mandzukic gol - la Juve batte la Roma 1-0 : A Torino la Roma perde contro la Juventus per l’ottava volta di fila e scende purtroppo al decimo posto della classifica. Poco da dire su una partita strana come questa, dove i bianconeri con il minimo sforzo battono i giallorossi grazie alla rete del croato Mandzukic al 35′, che segna l’unico gol della partita, complice un Olsen in splendida forma e il Var che annulla un gol a Douglas Costa al 93’ a causa di un fallo su Zaniolo. In ottica ...

“I delitti del BarLume” - su Sky torna la serie di gialli ispirata ai Romanzi di Malvaldi : Il battesimo di Ampelio e Hasta pronto Viviani : torna con due nuovi appuntamenti durante le feste natalizie la divertente e ormai familiare provincia toscana raccontata da I delitti del BarLume, la serie di gialli a tinte comedy prodotta da Sky con Palomar, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due le nuove storie, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno nelle sere di Natale e Capodanno. La prima, Il battesimo di Ampelio, è attesa al debutto proprio il 25 ...

Calcio : i risultati. Nel match clou Juventus batte la Roma 1 a 0 : Nella 17esima giornata del campionato le lotte per un posto Champions. I bianconeri campioni d'inverno.Si conclude con un classico - La 17esima giornata del campionato vede come match clou Juventus-...

La Roma batte il Genoa 3-2 ma non la crisi - Di Francesco respira : È passata la nottata, parafrasando Eduardo De Filippo: era tutto pronto per un doloroso esonero, quello di Eusebio Di Francesco da parte della Roma, insoddisfatta dopo prestazioni a dir poco inquietanti come quelle di Bologna, Cagliari, Plzen o, tra le mura amiche, con Chievo e Spal. Di Francesco e prospettive difficili per la Roma nel 2019 La Roma resta dietro in classifica pur vincendo. È ora al sesto posto in compagnia del Sassuolo sorpresa ...

Rimonta e vittoria - la Roma batte il Genoa : Faticano ma vincono. I giallorossi finiscono due volte sotto nel sofferto match contro il Genoa ma recuperano e Rimontano portando a casa la vittoria. Finisce 3-2 all'Olimpico . La Roma e Eusebio di ...

Una Roma da incubo batte il Genoa : Solo i tre punti. Per usare un eufemismo. Una vittoria importantissima per la classifica, ossigeno puro per una squadra evidentemente malata. Per il resto il nulla, di fronte a un risultato più che casuale arrivato contro una formazione, quella Ligure, che nonostante le sue estreme lacune difensive era quasi riuscita ad acciuffare un risultato importante. Farà discutere in questo senso il rigore netto non dato ai rossoblù nel finale per una ...

Roma : domenica 16 si dibatterà su tema rifiuti in Municipio VIII : Roma – All’indomani dell’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del ...

Roma - Di Francesco : 'Continuerò a combattere per cercare soluzioni' : 'Questo momento negativo fa parte del nostro lavoro, il fatto che io sia qui è perché dall'altra parte c'è consapevolezza che c'è un allenatore con idee identità e pensiero, oltre alla voglia di ...

Roma : scuola Morgagni di Monteverde riaprirà battenti giovedì : Roma – Il liceo scientifico Morgagni di Roma, zona Monteverde, restera’ chiuso anche domani in seguito alla breve occupazione da parte di un gruppo di studenti, poi sgomberati lunedi’ dalle forze dell’ordine. “Si comunica che- si legge sul sito della scuola- nonostante l’impegno profuso per il ripristino delle aule, non e’ possibile garantire la ripresa delle attivita’ didattiche curricolari ed ...

Emilia Romagna - Batterio killer : salgono a 4 i casi accertati : S algono a quattro i casi accertati di infezione da Mycobacterium chimera in Emilia Romagna. Sono infatti terminate le verifiche sugli altri due casi sospetti emersi un paio di settimane fa su ...

Paolo Romani (FI) si vede con Renzi - ira Berlusconi e Tajani : “Coesi per battere il M5S” : Paolo Romani ex presidente al Senato di FI vede nuovi progetti con Renzi. Ira per Berlusconi e anche Tajani: “Iniziativa personale” «Io mi sbatto tutti i giorni per mantenere i rapporti con Salvini, cerco di farlo rinsavire e di allontanarlo dai Cinque stelle, e quello che fa? Parla di nuovi progetti politici con Renzi». Quello è Paolo Romani, ex presidente degli azzurri al Senato, che, dice, ha incontrato a Palazzo Madama ...

Champions League : Roma agli ottavi prima di perdere col Real - la Juve batte il Valencia : La Roma passa agli ottavi di Champions League prima ancora che la sfida dell'Olimpico col Real Madrid cominci, perchè il Cska Mosca cade a sorpresa in casa con il Vitoria Plzen . E bene così è andata ...

Colpo Viktoria Plzen : batte 2-1 il Cska e qualifica la Roma : ... il Cska subisce il ritorno del Viktoria che prima fallisce un rigore con Prochazka, poi con lo stesso calciatore trova il pareggio e conquista la vittoria con Hejda LEGGI LA CRONACA Ultimo ...