La notte di Natale visita a sorpresa di Trump e Melania alle truppe in Iraq  

Udine - presepe imbrattato durante la notte di Natale per protestare contro il razzismo : Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Messaggero Veneto, nella notte di Natale un presepe posto in una piazza di Udine è stato imbrattato con una vernice marrone in segno di protesta contro il razzismo. Sulle sagome di Maria, Giuseppe e Gesù sono apparse scritte come "la vostra fede, un razzismo dalla lunga storia".Continua a leggere

Lusciano - vandali mandano in frantumi i vetri di 11 auto durante la notte di Natale - : vandali in scena a Lusciano dove ignoti hanno mandato in frantumi i vetri di ben 11 auto quando ancora non era notte fonda, alla Vigilia di Natale . Proprio per questa inspiegabile azione c'è la ...

Uccide la madre a martellate la notte di Natale e cerca di togliersi la vita : ragedia di Natale nella Brianza lecchese: Uccide l'anziana madre e tenta di suicidarsi. Il dramma familiare è accaduto in una palazzina a tre piani di via Fermi a Robbiate (Lecco), dove...

notte di Natale insanguinata : due incidenti mortali : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Notte di Natale insanguinata: ...

Trentino - vandali distruggono il presepe alternativo di Rovereto la notte di Natale : Raid vandalico in piazza Rosmini a Rovereto, dove è stato distrutto il presepe alternativo firmato dal produttore Trentino Agostino Carollo: nell'installazione, da sempre al centro delle polemiche, Giuseppe e Maria sono stati rappresentati da manichini femminili di un negozio di abbigliamento. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Etna - dopo l’eruzione continua lo sciame sismico : terremoti anche nella notte di Natale : dopo l'eruzione dell'Etna, prosegue lo sciame sismico nel catanese: almeno cinque le scosse registrate nella notte di Natale nelle vicinanze di Zafferana Etnea. nella serata della vigilia, invece, si sono registrate anche scosse di magnitudo 4. L'aeroporto di Catania Fontanarossa è stato riaperto ma con limitazioni operative.continua a leggere

Incidenti mortali nella notte di Natale : due le vittime : Due Incidenti mortali sono avvenuti nella notte appena trascorsa. Il giorno di Natale è infatti iniziato con due vittime. Gli Incidenti sono avvenuti a Valdellatorre e a Torre Canavese. Incidenti ...

Eruzione Etna - chiuso nella notte di Natale l’Aeroporto di Catania : Dalle 21.30 di questa sera l’aeroporto di Catania è chiuso. Contrariamente alle previsioni, la persistente attivita’ dell’Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera hanno reso indispensabile la decisione di chiudere lo scalo: niente arrivi ne’ partenze per tutta la notte. Domattina, in vista del primo volo delle ore 6, si riunira’ il Nucleo di Coordinamento Operativo (Nco), costituito da Enac, Enav, ...

Messa di Natale in Vaticano 2018 : orario - diretta tv nella notte della Vigilia - canti : A Natale seguire la santa Messa è ancora più importante degli altri giorni, il Natale è un’occasione per avvicinarsi alla propria spiritualità e alla propria cristianità, e quale Messa più di quella celebrata dal Papa in Vaticano nella notte della Vigilia è potrebbe essere meglio in grado di adempiere a questo scopo? La risposta a questa domanda è scontata, ecco perché, se la vostra intenzione è quella di seguire la Messa della Vigilia di Natale ...