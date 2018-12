La missione verso la cometa ci dirà com' è cambiata

Manovra - Tria : 'situazione Francia ha irrigidito posizione Commissione Ue verso di noi - non il contrario' : La "situazione in cui versa la Francia ha irrigidito la posizione della Commissione Ue verso di noi, non il contrario". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervistato da 24Mattino su Radio 24, commentando la decisione della Commissione europea di non avviare la procedura di infrazione contro l'Italia.

Fonti Governo : verso ok Commissione Ue ma confronto non finito : Roma, 18 dic., askanews, - Rispetto alle anticipazioni sull'esito del negoziato con la Commissione europea, c'è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale ...

Manovra - decisione della Commissione Ue verso lo slittamento : E' probabile lo slittamento della decisione della Commissione Ue sulla Manovra del governo italiano. L'argomento, infatti, non risulta al momento inserito nell'ordine del giorno della riunione dell'...

Manovra - al via commissione : tempi serrati.Verso emendamenti giovedì : Roma, 10 dic., askanews, - Con le relazioni di Gianmauro Dell'Olio, M5S, e Paolo Tosato, Lega, è iniziato in commissione Bilancio del Senato l'esame della Manovra per il 2019. L'iter in commissione è ...

Migranti - fonti governo : missione Sophia verso una proroga di 3 mesi : Sembra che sia vicina una proroga di tre mesi della missione Sophia, in scadenza il 31 dicembre. A quanto si apprende da fonti di governo, è questo l'accordo raggiunto a Palazzo Chigi durante il ...

Luna - parte la prima missione verso il suo lato nascosto : (foto: NASA Goddard) Una missione unica nel suo genere. Stiamo parlando della cinese Chang’e 4 che per la prima volta in assoluto è diretta verso la faccia sempre nascosta della Luna. E che partirà il 7 dicembre 2018 alle nostre 19:30 – orario che in Cina corrisponde alle 2:30 di mattina dell’8 dicembre. La missione è ai blocchi di partenza e prenderà il volo dal centro spaziale di Xichang, chiamato anche Base 27, in provincia di ...

Manovra - verso l'ok della commissione Camera. Oggi Ecofin a Bruxelles - : Prosegue l'esame degli emendamenti, con l'obiettivo di chiudere in serata e arrivare in Aula mercoledì. Approvate le misure sulla carta d'identità elettronica alle Poste e gli indennizzi per le ...

Clima - Commissione UE : verso economia a impatto zero entro il 2050 : La Commissione europea ha adottato oggi una visione strategica di lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e a impatto Climatico zero entro il 2050 – Un pianeta pulito per tutti. La strategia evidenzia come l’Europa possa avere un ruolo guida per conseguire un impatto Climatico zero, investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini e armonizzando gli interventi in settori fondamentali, ...

Pd - Commissione congresso : verso primarie il 3 marzo : La Commissione congressuale del Pd è orientata a proporre il 3 marzo come data per le primarie viste le complesse procedure previste dallo Statuto e le elezioni regionali in Abruzzo e Basilicata in ...

Commissione Ue boccia manovra dell'Italia. Verso procedura di infrazione : Lo si apprende al termine della riunione del collegio dei commissari. Per Bruxelles non rispetta le regole sul debito - Era nell'aria da giorni e ora è arrivata l'ufficialità: la Commissione europea ...

La Commissione Ue boccia la manovra Verso procedura d'infrazione : La Commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio (Def) del governo italiano per il 2019. Lo si apprende al termine della riunione del collegio dei commissari. L"esecutivo comunitario ha anche adottato il rapporto sul debito, aprendo così la strada a una procedura per deficit eccessivo nelle prossime settimane.Questo passo è solo l'inizio di una sorta di regolamento di conti tra Bruxelles e Roma. Adesso, ...

