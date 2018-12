La manovra si prende 118 milioni dalle organizzazioni assistenziali no-profit

manovra - Conte interrotto più volte dalle proteste del Pd. E Casellati riprende Bellanova : “Stia zitta” : Prima il microfono che non funziona, poi il Pd che rumoreggia dagli spalti. L’inizio dell’informativa del presidente Giuseppe Conte, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione Ue e il passo indietro sul rapporto deficit/Pil, non inizia nel migliore dei modi. In particolare, dai banchi dem non mancano le Contestazioni. Con la renziana Teresa Bellanova tra le più polemiche. Tanto da essere richiamata pure dalla Casellati con toni ...

Conte resta solo a prendersi il merito della manovra scritta da Bruxelles : La plasticità della scena si rovina solo quando il microfono, in un moto di ribellione antisovranista, decide di emettere un fastidioso fruscio. I commessi del Senato, su indicazione della presidente Casellati, provano a sostituirlo. Poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è costretto a cam

manovra - ministri Ue invitano l'Italia a prendere 'misure necessarie' | : Proseguono le trattative. Tria vede Dombrovskis, che avverte: "Non basta cambiare i toni, la palla è nel campo dell'Italia". Moscovici: dialogo continua, ma anche la preparazione della procedura d'...

manovra - commissione riprende lavori : 1.20 Riprendono nella notte i lavori della commissione Bilancio della Camera con l'esame degli emendamenti accantonati, dopo le proteste della minoranza a seguito delle quali era stata sospesa. Bocciato dalla magggioranza l'emendamento di FdI sulle agevolazioni in materia di accise nei territori montani colpiti da eventi meteo eccezionali.La seduta secondo i programmi dovrebbe chiudersi intorno alle due di questa notte e dovrebbero essere ...

Il Governo prende altro tempo sulla manovra : Il Governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo e fissare il termine per la ...

manovra - Conte : “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini : “Lui è quello che ha voluto il deficit al 2 - 6%” : “Salvini non vuole che si scenda sotto il 2,2%? Ma è lui quello che ha fatto il deficit al 2,6%”. Con una battuta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a chi gli chiede conto di una eventuale correzione al tetto del deficit sul Pil. “Battute a parte, come sapete, io non parlo di decimali“. L'articolo Manovra, Conte: “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini: “Lui è quello che ha ...

manovra : nuovo vertice - si prende tempo - Tria : sì a sforzi senza stravolgerla : Ma il vicepresidente della Commissione Dombrovskis avverte che 'non bastano correzioni marginali'. Mattarella: 'il bilancio dello Stato è un bene pubblico, senza finanze solide non si tutelano i ...

manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

La manovra nella cena di Bruxelles L’obiettivo di Conte : prendere tempo : Il ruolo degli investimenti (pubblici e privati) per guadagnare sei mesi. La promessa di far scendere il debito pubblico. La carta di Tria per un deficit «reale» più basso di quello indicato nella manovra. Ma Di Maio e Salvini non sono d’accordo

[Il retroscena] Il governo sfida l'Europa - non cambia la manovra e prende una sberla al Senato : La lettera "scarlatta" parte in orario, entro mezzanotte, destinazione Bruxelles. Il testo sarà diffuso a notte fonda, all'una e trenta minuti, e qualche sfumatura lessicale potrà risultare non solo ...

Di Maio : «Con la manovra l'Italia si riprenderà» : E aggiunge: 'Se abbiamo alzato il deficit, scontrandoci con la Commissione Europea, è proprio perché vogliamo dare impulso ad un'economia che il Pd ha condannato ad una lunga stagnazione. Dobbiamo ...

Come e perché la manovra prende in giro le imprese che investono : Non c'è niente nella manovra per le imprese che investono. L'annunciato nuovo regime di tassazione agevolata IRES al 15% "del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione" si rivela, alla prova dei fatti, nulla più che un gioco delle tre carte con cui non vengono messe sul piatto risorse aggiuntive, rendendo più rigida e complicata la ...