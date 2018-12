La Ferragni si fa una foto allo specchio Ma dietro c' è Fedez nudo Il web | Non

Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez : “Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO : Imbattibile in cabina armadio, Chiara Ferragni ha qualche difficoltà quando si aggira in cucina. E così ecco consumarsi un’esilarante siparietto notturno a casa Ferragnez. “Sta accadendo qualcosa di incredibile qui. La Ferragni sta cucinando. Cosa si... L'articolo Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez: “Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, ...

Chiara Ferragni posta una foto fan in delirio : La fashion blogger Chiara Ferragni sui social è un vortice travolgente.posta un sacco di foto, ma di quasi tutte si discute. Ha pubblicato uno scatto in top…..ss davanti allo specchio: le mani a coprire il seno che si intravede mentre indossa soltanto un paio di jeans. Fioccano i like e le critiche. Fedez non si arrende e mentre lei gongola, lui prende la parola su “Instagram” per difenderla. Come sempre. Qualcuno dovrebbe dirlo a Fedez che la ...

Chiara Ferragni - confessioni natalizie ai fan : ‘Vorrei una grande famiglia’ : “Vorrei certamente avere una grande famiglia come quella nella quale sono cresciuta. La famiglia è tutto”. Chiara Ferragni non nasconde la voglia di allargare il nucleo familiare costruito con Fedez e che al momento li vede genitori del piccolo Leone. Approfittando di alcuni momenti di inattività la fashion influencer ha dato la possibilità ai propri fan di porle delle domande su Instagram, e una di queste riguarda proprio i progetti ...

Chiara Ferragni - il documentario sulla vita dell’influencer costa troppo e nessuna tv lo vuole : Che fine ha fatto il documentario – tanto strombazzato – sulla vita di Chiara Ferragni? E’ lì, in attesa che qualcuno lo acquisti. A rivelare tutti i dettagli del rinomato “documentario delle polemiche” è il settimanale “Spy”, in edicola da venerdì 7 dicembre. L’influencer più famosa al mondo negli ultimi mesi è stata seguita da telecamere e da droni per raccontare la vita di una trentenne fortunata. L’investimento sarebbe ...

Chiara Ferragni e Fedez donano 36mila euro ad una fan malata di tumore : Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di aiutare una fan malata di tumore, donandogli 36mila euro. Si tratta della somma che la coppia è riuscita a raccogliere in occasione delle nozze che si sono svolte lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia. La giovane si chiama Ramona, ha 32 anni, abita a Settimo Torinese e ha dovuto subire l’amputazione di una gamba a causa della sua malattia. I soldi regalati da Fedez e Chiara serviranno ad ...

Scopri come potresti vincere una cena con Fedez e Chiara Ferragni. Leggi come fare : In occasione dell'uscita del prossimo album di Fedez, Paranoia Airlines, potreste vincere anche una cena con lui e Chiara Ferragni. Il disco esce il prossimo 25 gennaio e il rapper ha già fatto...

Fedez e Chiara Ferragni : Ramona tornerà a camminare dopo che mesi fa le è stata amputata una gamba! Leggi per saperne di più : Ramona, una ragazza di Settimo Torinese potrà tornare a camminare grazie a Fedez, al secolo Federico Lucia, e la moglie Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa d'Italia. Grazie ai soldi raccolti durante il...

Fedez e Chiara Ferragni aiutano una ragazza a tornare a camminare : donata una protesi : Ogni promessa è debito e Fedez e Chiara Ferragni hanno mantenuto in pieno l'impegno assunto alcuni mesi fa. Poco prima del fatidico sì pronunciato in Sicilia (il primo settembre) la coppia più chiacchierata della rete aveva annunciato che i soldi del matrimonio sarebbero serviti per aiutare qualcuno in difficoltà e che avrebbero fatto una scelta tra le tante e-mail pervenute. La notizia relativa alla destinazione dei soldi ricavati per le nozze ...

Ferragni e Fedez restituiscono la libertà di camminare a una ragazza di Settimo : Ramona, una ragazza di Settimo Torinese potrà tornare a camminare grazie a Fedez, al secolo Federico Lucia, e la moglie Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa d'Italia. Grazie ai soldi ...

Chiara Ferragni e Fedez - luna di miele alle Maldive : Hanno fatto passare qualche mese dalle nozze, ma finalmente Chiara Ferragni e Fedez si concedono la tanto agognata luna di miele. Meta scelta? Le Maldive. Ecco quindi che la fashion influencer chiede consiglio ai suoi follower (dal portafogli bello pieno, evidentemente) quale sia il miglior resort del posto per trascorrere qualche giorno da sposini a inizio gennaio. La Ferragni e il marito con molta probabilità saluteranno lì il loro strepitoso ...

Chiara Ferragni - gli impegni natalizi e una piccola distrazione : A farlo sapere al mondo, ovviamente, è stato Fedez, con una storia sul suo profilo Instagram. 'Il nuovo trend della stagione' lo ha definito il rapper, che non perde l'occasione di prendere un po' in ...

Chiara Ferragni in lingerie - Roberto Cavalli la attacca : 'Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi' : Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una foto in lingerie trasparente firmata Intimissimi . Ma lo scatto ha fatto infuriare lo stilista Roberto Cavalli che l'ha attaccata pubblicamente:...

Botta e risposta al veleno fra la Ferragni e Cavalli : "Sei solo una macchina da soldi" : Se da una parte Chiara Ferrgni è amata da migliaia, anzi milioni, di follower, dall'altra qualche stilista non vorrebbe nemmeno bere un caffè in sua compagnia. Non che questo sia un grosso problema ...

Chiara Ferragni in giro per lavoro : "Mi manca Leo". Tra i commenti la giornalista le dà una lezione di vita. Leggi le sue parole : "Ho qualcosa da chiedere a tutte le mamme là fuori", così Chiara Ferragni su Instagram ha cercato conforto dopo due giorni trascorsi a Shanghai per lavoro, quando la nostalgia di casa e soprattutto del...