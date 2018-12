Khabib Nurmagomedov Conor McGregor | l' UFC propone 15 milioni per la rivincita

È stata estesa la squalifica di Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor per la rissa dopo il loro incontro di lotta : La squalifica di Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor in Nevada per la rissa dopo il loro incontro a Las Vegas a inizio ottobre è stata estesa fino al termine di un’indagine su quanto successo. Nurmagomedov e McGregor sono due lottatori di Arti The post È stata estesa la squalifica di Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor per la rissa dopo il loro incontro di lotta appeared first on Il Post.

Khabib Nurmagomedov sfida Floyd Mayweather/ E lui accetta : “Gli lascerò solo gli avanzi” : Khabib Nurmagomedov sfida Floyd Mayweather, e lui accetta: “Gli lascerò solo gli avanzi”. Le ultime notizie: botta e risposta social tra il daghestano e l'americano (Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:12:00 GMT)

UFC – Khabib Nurmagomedov rifiuta 15 milioni - niente rivincita contro McGregor : ecco il nuovo avversario : Khabib Nurmagomedov avrebbe rifiutato 15 milioni di borsa per disputare la rivincita contro Conor McGregor: il fighter daghestano vorrebbe affrontare Tony Ferguson Mentre sta ancora aspettando la decisione sulla sua possibile squalifica, dopo i fatti relativi a UFC 229, Khabib Nurmagomedov sembra aver preso una decisione alquanto incontrovertibile: il suo prossimo match non sarà contro Conor McGregor. Nonostante l’irlandese abbia già ...

Mayweather accetta la sfida di Khabib Nurmagomedov : 'Combattiamo - ti lascio i miei avanzi' : Ha già rifiutato 15 milioni", ha spiegato lo zio all'agenzia russa 'Sport Express'. Sempre secondo la stessa fonte, Khabib ha confermato l'intenzione di abbandonare la UFC in caso di squalifica del ...

Floyd Mayweather non si tira indietro : ecco la risposta alla sfida di Khabib Nurmagomedov! : Floyd Mayweather risponde alla sfida di Khabib Nurmagomedov: al pugile americano interessa solo quanto verrà pagato per l’eventuale match Cavalcando l’onda di popolarità generata dal successo nel match di UFC 229, con annessa rissa finale che ha generato grande attenzione sulla sua persona, Khabib Nurmagomedov continua a far parlare di sè. Il fighter daghestano si è prodigato in una serie di dichiarazioni ad effetto che hanno ...

Clamoroso! Khabib Nurmagomedov sfida Mayweather : “nella giungla c’é un solo re… e tu non hai messo ko nemmeno McGregor” : Nurmagomedov adesso punzecchia Mayweather: il campione russo lancia la sfida al pugile statunitense. Assisteremo presto ad un appassionante match tra i due? E’ passata poco più di una settimana dalla sfida tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor per il titolo di campione dei pesi leggeri UFC. L’incontro è stato vinto dal russo che ha chiuso la sfida al quarto round per sottomissione, ma a fare scalpore è stata la rissa che si ...

Khabib Nurmagomedov contro la UFC : 'Se licenziate Tukhugov perderete anche me' : A distanza di quasi una settimana dal discusso finale di UFC 229 [VIDEO]non accenna a placarsi la polemica tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor. La vergognosa rissa innescata dal russo al termine del match potrebbe avere serie conseguenze per l’imbattuto campione dei pesi leggeri e alcuni membri del suo clan. Lo sfogo di Khabib su Instagram Immediatamente dopo UFC 229 [VIDEO] Dana White, presidente dell’organizzazione, ha licenziato in ...

“La WWE mi ha fatto un’offerta” - Khabib Nurmagomedov shock : poi lo schiaffo a Brock Lesnar è clamoroso : Khabib Nurmagomedov in WWE? Il fighter daghestano sembra aver ricevuto un’offerta dalla federazione di Stamford: lo svela su Twitter con un messaggio Nonostante sia da qualche mese il campione dei pesi leggeri UFC, abbia un clamoroso record di 27 vittorie e 0 sconfitte e sia considerato il migliore della sua categoria, il futuro di Khabib Nurmagomed nelle promotion di Dana White non è di certo assicurato. Dopo quanto accaduto ad UFC ...